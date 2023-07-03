В ЦБ назвали порог бесплатных переводов самому себе

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Директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Анна Бакина назвала порогом бесплатных переводов самому себе 1,4 млн рублей
Центральный банк намерен сохранить порог переводов, который не облагается комиссией, в размере 1,4 млн рублей. Бакина пояснила, что данная сумма зафиксирована в действующем законодательстве. Наряду с этим, рынок обсуждает введение некоторых ограничений, однако, они будут касаться не суммы, а операций. Предлагается ввести лимит на количество операций, которые можно совершить за определнный период. Она заявила, что надеется на то, что ЦБ РФ и рынку удастся прийти к компромиссу.
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