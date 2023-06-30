В ЦБ не видят рисков для финансовой стабильности из-за ослабления рубля

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Алексей Заботкин заявил, что рисков для финансовой стабильности в стране нет
Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности в государстве из-за ослабления курса рубля. Об этом пишет «Интерфакс».
Он подчеркнул, что причиной текущего ослабления рубля могло стать состояние платежного баланса. В связи с этим, какие-либо риски для финансовой стабильности отсутствуют.
Он выразил уверенность в том, что динамика курса рубля будет учтена на предстоящем заседании совета директоров, на котором обсудят ключевую ставку.
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Он подчеркнул, что причиной текущего ослабления рубля могло стать состояние платежного баланса. В связи с этим, какие-либо риски для финансовой стабильности отсутствуют.
«Курс у нас плавающий. Динамика курса определяется потоками платежного баланса. В первую очередь — тем, что происходит на стороне экспорта и на стороне импорта», - отметил Заботкин.
Он выразил уверенность в том, что динамика курса рубля будет учтена на предстоящем заседании совета директоров, на котором обсудят ключевую ставку.
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Татьяна Лаврова