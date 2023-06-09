В ЦБ предложили запретить льготную ставку для кредитов с условиями

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В публикации говорится, что регулятор подготовил пакет поправок ко второму чтению закона о потребительском кредите. Одна из таких поправок касается использования банком льготной минимальной ставки, предлагающейся заемщику при выполнении ряда условий финансовой организации. Среди них обычно оказывается перевод зарплатного проекта или рефинансирование имеющихся кредитов, а также предоставление заемщиком дополнительных сведений о своем финансовом положении.
ЦБ предлагает установить долю заемщиков, не выполнивших условия, а при ее превышении вводить для банка запрет на использование минимальной ставки.
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