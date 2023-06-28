В ЦБ предсказали повышение ключевой ставки

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Алексей Заботкин заявил, что ключевую ставку могут повысить на ближайшем заседании
Ключевую ставку могут повысить на следующем заседании совета директоров ЦБ. Это произойдет впервые после долгого периода. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.
По его словам, ключевая ставка не менялась еще с сентября минувшего года. Он также подчеркнул, что в настоящий момент баланс рисков смещается в проинфляционную сторону.
Он также рассказал, что эксперты фиксируют расширение внутреннего спроса и от частного сектора, и от госсектора. Также отмечается ускорение кредитования.
Напомним, в июне ЦБ принял решение сохранить ставку на уровне 7,5% годовых, тем самым, не изменять ее.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в РФ хотят ввести максимальную наценку на автомобили.
По его словам, ключевая ставка не менялась еще с сентября минувшего года. Он также подчеркнул, что в настоящий момент баланс рисков смещается в проинфляционную сторону.
«Это довольно длительный промежуток времени, когда она остается неизменной. Потому что ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели. Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную», - уточнил Заботкин.
Он также рассказал, что эксперты фиксируют расширение внутреннего спроса и от частного сектора, и от госсектора. Также отмечается ускорение кредитования.
«Поэтому на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода, пока она оставалась неизменной», - напомнил Заботкин.
Напомним, в июне ЦБ принял решение сохранить ставку на уровне 7,5% годовых, тем самым, не изменять ее.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в РФ хотят ввести максимальную наценку на автомобили.
Татьяна Лаврова