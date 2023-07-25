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В ЦБ России опасаются закредитованности россиян

25 июля 2023, 13:11

Фото:iStock/undefined_undefined

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка РФ Александр Данилов сообщил, что в Банке России обеспокоены высокими темпами роста розничного кредитования.
«Есть некоторые тенденции, которые беспокоят нас. Это высокий темп роста розничного кредитования. Это несёт риски закредитованности населения», — объяснил Александр Данилов. Его слова приводит ТАСС.
Ранее «Скоринг бюро» сообщало, что число потребительских кредитов в России выросло в 2,2 раза


«За 5 месяцев 2023 года выдано 14,7 млн потребительских кредитов (+116,5% к 5 месяцам 2022 года) на 2,83 трлн рублей (+109,2%)», —сообщается в исследовании.
Только в мае было выдано 3,4 млн кредитов на сумму 660,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатели выросли в 3 и 3,5 раза соответственно.

Средняя сумма потребительского кредита возросла на 16,7%: она составляет 192,52 тысячи рублей.

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#кредиты
#долги
#микрозаймы
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Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с прошлой недели
25 июля 2023, 13:34

Фото: iStock/Pineapple Studio

Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 90 рублей. Это случилось в первый раз с 17 июля.
Об этом 25 июля говорят данные Московской биржи.
 
Расчетами «завтра» на 10:02 доллар подешевел на 56 копеек, до 89,95 рублей. Курс китайского юаня остался неизменным и сохранил отметку в 12,57 рубля.
 
Курс евро упал на 81 копейку, достигнув 99,69 рубля.
 
В июле курсы доллара и евро на Мосбирже добирались до годовых максимумов. В первый раз с конца марта прошлого года они превысили 93 и 102 рубля.

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#доллар
#евро
#валюта
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Эксперт по финансовой грамотности рассказала, когда можно сэкономить на кредитах
Профессор Абанкина поддержала идею рассказывать о вреде кредитов через рекламу
25 июля 2023, 13:17

Фото: IStock/everydayplus

Депутаты ЛДПР предложили напоминать россиянам об опасности кредитов. Предостережение хотят добавлять в рекламу банковских услуг, в которой предлагается взять заём.
Заслуженный профессор института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина поддержала инициативу. В беседе с «Радио 1» она подчеркнула, что люди обращаю внимание на рекламу и следуют ей.
«Убрать рекламу кредитов вовсе вряд ли получится, потому что это платный сегмент, он не нарушает никаких законов. Поэтому его оставляют с такой контрмерой. Я думаю, что это в любом случае шаг в сторону предупреждения об опасностях и рисках, и он позитивный», — сказала Ирина Абанкина.
При этом, подчеркнула специалист, кредиты не всегда вредят человеку. Например, с помощью этого инструмента можно немного сэкономить.
«У нас инфляция, наши официальные данные очевидно её занижают, тем более что по разным группам товаров она разная. В таких условиях выгоднее жить в кредит, поскольку там ставки зачастую могут быть ниже инфляции. В этом плане можно даже оказаться в выигрыше за счёт более раннего приобретения какого-то товара или услуги на заёмные деньги. Ведь когда появятся собственные средства, этот товар может стоить дороже. Но, конечно, чтобы сэкономить на кредитах, нужно быть финансово грамотным и искать кредиты с низкой процентной ставкой», — подчеркнула эксперт.
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#кредит
#реклама
#Ирина Абанкина
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На российскую пшеницу прогнозируется рост цен
25 июля 2023, 12:54

Фото:istockphoto/Nastco

По итогам прошлой недели биржевая стоимость пшеницы из России выросла с 230 до 240 долларов за тонну. В будущем котировки, возможно, вырастут ещё на 10-20 долларов.
Об этом пишет «Коммерсантъ». В материале говорится, что пшеница с 12,5-процентным протеином на базисе FOB может подорожать.
 
Директор «Совэкона» Андрей Сизов допускает дальнейший рост котировок до 260 долларов за тонну. В свою очередь генеральный директор «Прозерна» Владимир Петриченко прогнозирует верхнюю планку в 250 долларов.
 
Динамика будет обуславливаться последствиями недавних атак беспилотников на порты Рени и Измаил. Повреждения получили несколько зерновых складов. Случившееся несёт угрозу поставкам продовольствия из Украины после остановки зерновой сделки.

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#пшеница
#цены
#биржа
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Россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии
В Госдуме рассмотрят поправку о переводе до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии
25 июля 2023, 10:08

Фото: iStock/ipopba

Сегодня в Государственной думе рассмотрят поправку в законе о банках и их деятельности, которая позволить россиянам переводить самим себе до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии, сообщает Telegram-канал Mash.
Сейчас доступный месячный транш без комиссии – сто тысяч рублей. Свыше этой суммы банки устанавливают комиссию самостоятельно, которая варьируется от 0,5 до 1,5 процентов. Новый закон же установит лимит в 30 миллионов рублей для всех банков, действующих на территории России.

Поправка включает и такой пункт как отмена ограничений на количество операций. Исключениями станут переводы в отделениях или с карты на карту по её номеру.

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#Госдума
#Переводы
#Комиссия
#Банки
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Силуанов назвал цифры дефицита бюджета по итогам 2023 года
Силуанов: дефицит бюджета по итогам 2023 года составит 2-2,5 процента ВВП
25 июля 2023, 06:19

Фото: сайт Кремля

По прогнозам, бюджетный дефицит России за 2023 год составит от 2 до 2,5% ВВП. Однако, как утверждает министр финансов Антон Силуанов в беседе с «АиФ», имеется достаточно ресурсов для осуществления запланированных и дополнительных расходов, появляющихся в течение года.
«В настоящее время уровень дефицита соответствует показателям, которые были заложены в наш план. По итогам года он составит 2-2,5% ВВП. Более точные данные будут доступны во втором полугодии. У нас имеются необходимые ресурсы для покрытия как запланированных, так и дополнительных расходов, которые появляются в течение года», — подчеркнул он.
Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы российского бюджета в 2023 году запрограммированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), а дефицит — 2,925 триллиона рублей.

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#Силуанов
#экономика
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В Киргизии шесть банков приостановили переводы «Юнистрима»
Шесть банков Киргизии приостановили переводы российской платежной системы «Юнистрим»
24 июля 2023, 23:42

Фото: iStock/HStocks

В Киргизии шесть банков приостановили работу с российской платежной системой «Юнистрим». Об этом сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Уточняется, что Finсa банк, «Банк «Компаньон», «Халык Банк», «Капитал Банк», и «Банк Азии» на официальных сайтах проинформировали, что операции по системе «Юнистрим» больше недоступны.

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#«Юнистрим»
#Киргизия
#банки
#переводы
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Новак поддержал идею Минэнерго ограничить количество экспортёров бензина
Вице-премьер РФ Новак поддержал предложение ограничить число экспортёров бензина из России
24 июля 2023, 22:38

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание касательно ситуации на рынке нефтепродуктов, поддержав предложение Минэнерго по ограничению числа экспортеров бензина. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Кабмин.
«По итогам совещания вице-премьер поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортёров бензина», — цитирует издание текст заявления.

В Минэнерго России в понедельник, 24 июня, заявила, что ограничение числа экспортёров бензина является доступной мерой пресечения схем серого экспорта топлива.

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#бензин
#топливо
#Новак
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Депутаты ГД предложили направлять средства маткапитала на инвестиции
24 июля 2023, 18:45

Фото: iStock/macniak

В Госдуме предложили использовать средства материнского капитала на инвестиционном счёте. Об этом сообщает «Абзац».
Материнский капитал – это самое крупное пособие, которое получают семьи с детьми. Однако потратить его можно на ограниченное количество услуг. В частности, на погашение кредитов и займов, улучшение жилищных условий без кредитных средств, образование ребёнка и другое.

Однако 21% владельцев капитала не находят применение средствам маткапитала, приводит данные Социального фонда России «Абзац».

В связи с этим группа депутатов Госдумы предложила новое применение материнскому капиталу. Так предлагается направить средства на инвестиции. Это позволит семье получить два вида пассивного дохода: купоны по облигациям и налоговый вычет.

Председатель комитета Госдумы по международным делам, глава ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что такое нововведение поможет семьям сохранить и приумножить финансы, а экономика страны начнёт лучше развиваться за счёт дополнительных вложений.

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#маткапитал
#инвестиции
#Госдума
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Производство сметаны в Подмосковье за год выросло на 113%
24 июля 2023, 17:24

Фото: Istockphoto / VLG

Объём производства сметаны в мае 2023 года в Подмосковье составил 15,5 тыс тонн. Это на 113% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Там отметили, что производство подмосковной молочной продукции занимает лидирующие позиции в стране. В Московской областью в мае этого года произвели более 27,5% от объёма сметаны, изготовленной в центральном Федеральном округе, и 6,6% от общероссийского объёма.
 
В ведомстве пояснили, что мощности увеличивают как крупные производители, так и частные фермерские хозяйства. Крупнейшие производители сметаны в регионе – компания «РостАгроКомплекс», предприятия «Рузское молоко» и «Братья Чебурашкины».

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#Московская область
#Подмосковье
#СМинсельхозпрод МО
#сметана
#производство
#экономика
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Подмосковье ищет медработников