В ЦБ России опасаются закредитованности россиян

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Директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка РФ Александр Данилов сообщил, что в Банке России обеспокоены высокими темпами роста розничного кредитования.
«Есть некоторые тенденции, которые беспокоят нас. Это высокий темп роста розничного кредитования. Это несёт риски закредитованности населения», — объяснил Александр Данилов. Его слова приводит ТАСС.Ранее «Скоринг бюро» сообщало, что число потребительских кредитов в России выросло в 2,2 раза
«За 5 месяцев 2023 года выдано 14,7 млн потребительских кредитов (+116,5% к 5 месяцам 2022 года) на 2,83 трлн рублей (+109,2%)», —сообщается в исследовании.Только в мае было выдано 3,4 млн кредитов на сумму 660,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатели выросли в 3 и 3,5 раза соответственно.
Средняя сумма потребительского кредита возросла на 16,7%: она составляет 192,52 тысячи рублей.
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