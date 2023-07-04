В Центробанке разъяснили, почему курс рубля начал снижаться

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Из-за сокращения сальдо торгового баланса курс рубля начал снижаться, подчеркнула первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.
«Пару дней назад были опубликованы данные по платежному балансу, мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом», - подчеркнула эксперт.
Экономические показатели сократились из-за уменьшения выручки за экспорт, которое, в свою очередь, связано со снижением цен на энергоресурсы.
По данным торгов на 14:33 по мск, курс доллара составил 90,04 рубля, пишет ТАСС.Показатель зафиксирован впервые с 2022 года. Курс евро, тем временем, составляет 98 рублей.
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Андрей Гаврилов