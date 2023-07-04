Радио1
Главная / Новости / Экономика/ В Центробанке разъяснили, почему курс рубля начал снижаться

В Центробанке разъяснили, почему курс рубля начал снижаться

04 июля 2023, 18:05

Фото: iStock.com/Vladislav Zolotov

Из-за сокращения сальдо торгового баланса курс рубля начал снижаться, подчеркнула первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.
«Пару дней назад были опубликованы данные по платежному балансу, мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом», - подчеркнула эксперт.

Экономические показатели сократились из-за уменьшения выручки за экспорт, которое, в свою очередь, связано со снижением цен на энергоресурсы.


Кроме того, на Московской бирже впервые с марта прошлого года доллар превысил 90 рублей. Это следует из данных на валютных торгах.

По данным торгов на 14:33 по мск, курс доллара составил 90,04 рубля, пишет ТАСС.Показатель зафиксирован впервые с 2022 года. Курс евро, тем временем, составляет 98 рублей.

Читайте также:

Экономист Остапкович объяснил повышение курса евро неэкономическими причинами;

Льготные микрозаймы за полгода получили около 240 подмосковных компаний;

Путин: Бесконечное накопление долгов развитыми странами приближает мировой кризис.
#экономика
#рубль
#Центробанк
Читайте нас в
Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу из «Кракена»
05 июля 2023, 06:45

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские военные взяли в плен украинского боксера Андрея Приходько, передает РИА Новости.
«Прежде чем стать военнослужащим, я на протяжении 15 лет занимался профессиональным боксом и имею звания чемпиона Украины, победителя кубка Украины и являюсь мастером спорта. Помимо этого, я также уделял время кикбоксингу, особенно когда не было боксерских поединков. В кикбоксинге я занял призовое место на чемпионате мира в категории фулл-контакт», — поделился Приходько.
Он также объяснил, что решил стать военным из-за разногласий со своим тренером. К тому же, как отметил Приходько, на Украине для того, чтобы сделать карьеру или получить хорошую работу, необходимо иметь военный билет. По словам пленного боксера, он был захвачен в районе артемовского фронта, когда его подразделение двигалось в атаку из поселка Часов Яр.

Читайте также:

Украинский военнопленный раскрыл правду о западной технике

Украинский пленный рассказал, почему решил сдаться в плен ВС РФ

Пленный боец ВСУ заявил об «ураганном огне» ВС РФ под Горловкой

#ВСУ
#СВО
Читайте нас в
Российские военные разгромили пункты дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»
05 июля 2023, 06:38

Фото: iStock.com/Aleksandr Golubev

Руководитель пресс-центра военной группировки «Юг» Вадим Астафьев объявил о том, что ракетными и бомбовыми ударами воздушных сил были атакованы позиции противника на соледаро-артемовском и александро-калиновском фронтах, передает ТАСС.
«Военные самолеты группировки „Юг“ выполнили ракетно-бомбовые удары по позициям врага в районе соледаро-артемовского и александро-калиновского направлений», - сообщил Астафьев.
Он уточнил, что место удара находилось в районе, где были размещены резервы 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), рядом с поселками Дылеевка и Белая Гора. Вдобавок, были атакованы места размещения подразделения «Кракен», 24-й бригады ВСУ и наемников из «Грузинского легиона».

В ходе боевых действий, группировка «Юг» также уничтожила вражеские самоходные артиллерийские установки «Акация» в Николаевке и 2С7 «Пион» в районе Маркова, а также поразила 120-мм миномет, расположенный недалеко от Старомихайловки.

Читайте также:

Минобороны РФ: Российские системы ПВО сбили два самолета ВСУ

Минобороны прокомментировало атаку БПЛА в Новой Москве и Подмосковье

Российские артиллеристы уничтожили украинский Starlink под Артемовском
#ВСУ
#СВО
Читайте нас в
Минтранс увеличит цены авиабилетов во избежание банкротства
05 июля 2023, 06:20

Фото: istock/Sitikka

Министерство транспорта Российской Федерации рассматривает возможность введения нового сбора для авиакомпаний, который будет использоваться в случае банкротства или неожиданных отмен рейсов.

«Министерство транспорта вернулось к предложению, обсуждаемому с 2021 года, о введении дополнительного сбора с пассажиров во время покупки билетов. Это предложение направлено на создание „фонда поддержки пассажиров“ в качестве страховки от банкротства авиакомпаний», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на информацию от источника.
Отмечается, что министерство уже уведомило авиакомпании о том, что оно начало разработку этого предложения. По данным источника, конкретная сумма сбора пока не установлена, но среди авиакомпаний существует мнение, что сбор может составить до 300 рублей с пассажира.

Читайте также:

В Альянсе турагентств назвали самые дешевые направления для отдыха

Турагенты рассказали, на сколько упадут цены на путевки из-за египетской акулы

В Росавиации назвали число иностранных авиакомпаний, летающих через Россию
#Минтранс
#самолеты
Читайте нас в
В Хабаровском крае подросток умер после укуса клеща
05 июля 2023, 06:19

Фото: iStock/Diy13

В Хабаровском крае в результате укуса клеща скончался 14-летний подросток. Об этом сообщается в Телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора.
Уточняется, что инцидент произошел в городе Амурске. Укушенный подросток не был привит от заболевания, которое привело к смерти мальчика.

В Роспотребнадзоре отметили, что это первый в 2023 году случай летального исхода от клещевого энцефалита.

Читайте также:

Доктор Еделев назвал два самых необычных симптома энцефалита и боррелиоза;

Инфекционист Рябов рассказал, могут ли появиться в Московской области новые виды клещей;

Россиянам объяснили, почему не стоит вынимать клеща при его укусе.

#клещ
#энцефалит
#смерть
Читайте нас в
В Норильске женщина убила падчерицу и врала, что ее украли цыгане
05 июля 2023, 05:56

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Красноярском крае перед судом предстанет женщина, которая двадцать лет назад убила свою падчерицу. При этом супругу она соврала, что девочку украли цыгане. Об этом пишет «МК» со ссылкой на краевую прокуратуру.
Нерадивая мачеха убила свою падчерицу в 2003 году в Норильске. Уточняется, что женщина и девятилетняя дочь ее мужа находились вдвоем в квартире, когда девочка случайно уронила блузку мачехи в таз с хлоркой. В гневе женщина сильно ударила ребенка, в результате чего та упала и ударилась головой.

Девятилетняя девочка скончалась на месте от полученных прав. Жительница Норильска испугалась и решили скрыть убийство, спрятав тело падчерицы в лесу. После этого она рассказала мужу, что ребенка украли цыгане. Так, отец на протяжении 20 лет надеялся, что его дочь может быть жива.

Доказательства причастности мачехи к пропаже и смерти ребенка следствию удалось найти только спустя 20 лет. Преступница призналась в содеянном, против нее возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте также:

На Камчатке мужчина сдался полиции из-за кражи сала в 2013 году;

В Улан-Удэ подростки жестоко избили девочку;

В Подмосковье задержали мошенников, продававших квартиры «мертвых душ».
#Красноярский край
#суд
#мачеха
Читайте нас в
Активист Ионов: поддержка движения BLM для Байдена была пиаром, сейчас митинги разгоняют
05 июля 2023, 05:51

Фото: сайт Кремля

Джо Байден и Камила Харрис использовали волну движения Black Lives Matter (BLM) в своих интересах во время предвыборной кампании, но после вступления в должности забросили тему поддержки афроамериканского населения.
Об этом в интервью РИА Новости заявил лидер Российского антиглобалистского движения Александр Ионов.

Байден демонстративно опускался на одно колено и говорил о необходимости поддержки афроамериканцев, но это было скорее имитацией политической активности. Теперь, когда он находится у власти, он не уделяет внимание вопросам афроамериканской общины ни в своих речах, ни в практической политике, — отметил Ионов.
Активист также утверждает, что ситуация с правами афроамериканцев в США не только не улучшилась при текущем руководстве, но и ухудшилась.

Читайте также:

Журналистка Sky News осудила Байдена, который игнорирует собственную внучку

Байден Хантер находился в Белом доме незадолго до обнаружения там белого порошка

The Washington Times: Байден нарушил конституцию США, отправляя Украине военную технику

#Джо Байден
#BLM
Читайте нас в
Расчет САУ «Гвоздика» уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Угледара
05 июля 2023, 05:39

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские артиллеристы в районе Угледара используют обманные расчеты, чтобы ввести ВСУ в заблуждение. Об этом пишут «Известия».
Военкор Кирилл Ольков рассказал, что даже в ясную погоду при отсутствии БПЛА противника можно выдать ложные позиции с небоевым расчетом за настоящие. Обычно, реальный боевой расчет располагается немного дальше в замаскированной точке ожидания.

Реальный боевой расчет САУ «Гвоздика» защищает от украинских беспилотников противодронная сетка.

«Технику бьем всю пикапы броневики. Обманываем врага. Выманиваем на машины, которые уже не работают. Сами занимаем настоящие позиции», — цитирует издание слова командира батареи с позывным «Кама».

Корреспондент отметил, что, для того чтобы встать на огневую, зарядить снаряд и навести орудие на цель военнослужащим ВС РФ требуется не больше пары минут. Угледар — последний рубеж ВСУ на южнодонецком направлении, где украинские боевики оборудовали огневые точки в жилых домах и окопались в угольных шахтах. При этом все вылазки украинской стороны к позициям российской армии заканчиваются разгромом.

Подобного исхода не удалось избежать и 37-й бригаде ВС Украины.

«Они бежали со своих позиций, записывали обращение президенту Зеленскому, плакали, что у них не получилось. Их бросили. Типичная ситуация для них», — добавил командир «Кама».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российские бойцы отразили атаку ВСУ под Соледаром;

Количество пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке выросло до 36;

В Макеевке в результате взрыва выбило стекла в сотнях домов.

#военкор
#Угледар
#спецоперация
Читайте нас в
Рогов: утром 5 июля ВСУ могут перейти в масштабное наступление
05 июля 2023, 05:28

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 5 июля утром могут начать крупномасштабное наступление на Запорожском направлении, написал в своем Telegram-канале руководитель организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Получаем сведения о том, что противоборствующая сторона готовится к активным военным действиям на рассвете 5 июля», — сообщил Рогов.
Он также упомянул, что ВСУ переправляют военные подразделения в район населенного пункта Степногорск. Кроме того, Рогов подчеркнул, что украинская армия приступила к разминированию и уничтожению минных барьеров вдоль линии Копани — Работино.

Читайте также:

Секретарь СНБО Данилов раскрыл новую тактику контрнаступления ВСУ

Рогов: ВСУ пытаются пробиться к дороге на ЗАЭС

Рогов: Российские войска обратили ВСУ в бегство в Запорожской области
#ВСУ
#Рогов
Читайте нас в
Антонов: США открыто поощряют зверства украинских нацистов
05 июля 2023, 05:22

Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США, открыто поддерживая украинских нацистов, запятнали себя позором. Об этом говорится в Телеграм-канале дипмиссии.
Таким образом российский дипломат отреагировал на пребывание в США представителей украинского нацбатальона «Азов»* и встречи в Конгрессе с его представителями.

«Нельзя равнодушно смотреть на то, как в стране, внесшей вклад в разгром фашистской Германии, чествуют наследников Гитлера и Бандеры», — подчеркнул Антонов.

Он назвал это предательством памяти граждан Америки, которые в годы ВОВ отдали свои жизни.

«Открытая поддержка украинских нацистов останется несмываемым пятном позора в истории Америки», — добавил посол.

 Читайте также:

Боевики «Азова»* в Турции получают $728 в сутки;

Матвиенко: Новое пришествие фашизма на европейском континенте стало реальностью;

Посол Антонов заявил, что за восстановление Украины должны платить США.


*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ

#Антонов
#США
#Украина
#нацисты
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников