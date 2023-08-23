В Дмитрове откроют производство резиновой крошки за 114 млн рублей

Фото: Istockphoto / Olga Evtushkova
«Дмитровский завод РТИ» начал строить производственно-складской комплекс на участке, предоставленном компании без проведения торгов. В расширение действующего производства компания вложит 114 млн рублей, сообщили в пресс-служба регионального Мининвеста.
Новый производственно-складской комплекс будет выпускать резиновый порошок. Площадь всего комплекса составит 4,5 тыс кв метров. В нём создадут 50 новых рабочих мест.
Читайте также:
В ОЭЗ «Дубна» создадут современное производство лекарств
В Подмосковье начали развивать крабовую передержку для отправки деликатеса в Китай
В Подмосковье появится кластер по переработке овощей и фруктов за 207,5 млн рублей
Лора Луганская