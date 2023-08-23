В Дмитрове откроют производство резиновой крошки за 114 млн рублей

Сервис «Авито Работа» составил топ-15 специалистов, средняя предлагаемая заработная плата которых значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом. Топ-3 открывают такие профессии, как копирайтер, репетитор и учитель с приростом в 2 раза и более. Об этом представители сервиса рассказали «Радио 1».