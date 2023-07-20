В Дмитрове запустили завод дистиллированных алкогольных напитков

Фото: пресс-служба Дмитровского г. о.
В Дмитрове открыли новое предприятие ООО «ММВЗ», продукция которого ориентирована на Москву и Подмосковье. Это завод по производству дистиллированных алкогольных напитков – водки, ликёро-водочных изделий, виски, джина и коньяка, сообщили в пресс-службе городского округа.
Уже в этом году предприятие выпустит 1,5 млн декалитров продукции высшего качества.
«Московской Межреспубликанский винодельческий завод» был основан в 1971 году. Многие десятилетия он считался одним из лидеров по продажам винодельческой, коньячной и ликёро-водочной продукции в СССР и России. На нём выпускали коньяк «Кутузов», водку «Флагман», вино «Арбатское» и шампанское «Салют».
Однако завод оказался в кризисе, и в 2022 году ведущий оператор алкогольного рынка Москвы и Подмосковья, компания ООО «Регион 50», купила технологическое оборудование, портфель торговых марок и рецептуры. Новый собственник начал строительство производственной площадки в Дмитрове.
Завод на 90% автоматизирован. Для линий розлива закуплено новейшее итальянское оборудование. Предприятие имеет свою технологическую лабораторию, на нём нет опасных объектов, контролируются выбросы вредных веществ в атмосферу. Всё вторсырьё будут отправлять на переработку.
Сейчас завод выпускает первые партии своей продукции – водку «Стужа» и линейку водок «Наша традиция». С осени планируется запустить производство джинов и коньяков.
Запланированная мощность производства – 4 млн 600 тыс декалитров в год. Сейчас на заводе работают 55 человек. Однако с предстоящим стартом выпуска виски, коньяка и ликёров там появится ещё около 100 рабочих мест.
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«Московской Межреспубликанский винодельческий завод» был основан в 1971 году. Многие десятилетия он считался одним из лидеров по продажам винодельческой, коньячной и ликёро-водочной продукции в СССР и России. На нём выпускали коньяк «Кутузов», водку «Флагман», вино «Арбатское» и шампанское «Салют».
Завод на 90% автоматизирован. Для линий розлива закуплено новейшее итальянское оборудование. Предприятие имеет свою технологическую лабораторию, на нём нет опасных объектов, контролируются выбросы вредных веществ в атмосферу. Всё вторсырьё будут отправлять на переработку.
Сейчас завод выпускает первые партии своей продукции – водку «Стужа» и линейку водок «Наша традиция». С осени планируется запустить производство джинов и коньяков.
Запланированная мощность производства – 4 млн 600 тыс декалитров в год. Сейчас на заводе работают 55 человек. Однако с предстоящим стартом выпуска виски, коньяка и ликёров там появится ещё около 100 рабочих мест.
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Лора Луганская