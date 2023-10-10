В Дмитровском округе построят завод лакокрасочной продукции за 1 млрд рублей

Фото: Минжилполитики МО
В Подмосковье появится завод лакокрасочной продукции, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области. Компания «Инова» инвестирует в проект на территории Дмитровского городского округа 1 млрд рублей.
«Объект поступил на сопровождение Центра содействия строительству. Площадь производства составит 6 тыс кв метров. На нём будут изготавливать порошковую краску отечественного бренда ICONIC. Она применяется в автомобилестроении, энергетике, нефтегазовой и других отраслях», – говорится в сообщении.Завершить строительство запланировано на конец года. Современное оборудование позволит выпускать около 10 тыс тонн продукции в год. На производстве создадут 70 рабочих мест.
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Лора Луганская