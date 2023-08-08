В Домодедове будут производить импортозамещающие лимонады

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Компания «ДМД Технологии» построит в городском округе Домодедово импортозамещающее производство лимонадов и кваса. В его создание планируется инвестировать 250 млн рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Производство планируют запустить в 2026 году. Его площадь составит 2 тыс кв м. На предприятии будут выпускать безалкогольные напитки, изготовленные путём естественной ферментации и брожения. Завод будет производить 500 тыс бутылок в месяц. На нём создадут 40 рабочих мест.
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Лора Луганская