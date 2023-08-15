В Дубне будут производить растворы для контактных линз

Фото: Мининвест МО
Резидент особой экономической зоны «Дубна», компания «Окей Вижен Технологии», создаст производство растворов для ухода за контактными линзами. Инвестор уже получил разрешение на строительство. Как сообщила в пресс-службе регионального Мининвеста, запустить производство планируют в будущем году.
Площадь нового производства превысит 2 тыс кв м. Инвестиции в проект составят более 275 млн рублей.
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