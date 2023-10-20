В Дубне будут производить жизненно необходимые лекарства

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В особой экономической зоне «Дубна» начали строительство производства лекарств, в том числе входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших. Объём инвестиций компании «Аргументум Фарма» превышает 1,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Компания будет производить лекарства для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии и инфаркта миокарда. На предприятии будут производить анальгетики, препараты для лечения ревматических и онкологических заболеваний. На предприятии создадут свыше 100 рабочих мест. С запуском второй очереди штат будет увеличен.
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Лора Луганская