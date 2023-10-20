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В Дубне будут производить жизненно необходимые лекарства

20 октября 2023, 19:00
Фото: Мининвест МО

Фото: Мининвест МО

В особой экономической зоне «Дубна» начали строительство производства лекарств, в том числе входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших. Объём инвестиций компании «Аргументум Фарма» превышает 1,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.

Площадь научно-производственного комплекса составит более 6,5 тыс кв м. Строители уже возвели колонны и каркас здания. Завершить строительство планируют до конца II квартала 2025 года.

Компания будет производить лекарства для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии и инфаркта миокарда. На предприятии будут производить анальгетики, препараты для лечения ревматических и онкологических заболеваний. На предприятии создадут свыше 100 рабочих мест. С запуском второй очереди штат будет увеличен.

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#лекарства
#производство
#оэз «дубна»
#московская область
#подмосковье
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В Волоколамске запустили производство растительного сыра тофу
20 октября 2023, 17:33

Фото: Istockphoto / Amarita

В Волоколамске начали производить сыр тофу. Компания «Стимул» намерена поставлять свою продукцию в рестораны азиатской кухни Москвы и Подмосковья, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Подобрать помещение для размещения производства компании помогла Корпорации развития Московской области. Объём инвестиций в проект на первом этапе превысил 25 млн рублей. Производственные мощности компании позволяют выпускать 3 тонны готовой продукции в смену. На предприятии создали 20 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.
«Стимул» производит сыр «тофу» на основе соевого молока уже 10 лет. Для производства продукции используется только натуральное сырье - соевые бобы, вода и натуральный загуститель. Сырьё закупают у проверенных российских производителей.

Производственный комплекс в Подмосковье состоит из нескольких цехов. Проверять сырьё и готовую продукцию, разрабатывать новые рецептуры и технологии будут в собственной лаборатории.

В ближайшее время планируется оборудовать на предприятии цех для переработки соевых отходов в гранулы, которые в дальнейшем будут использоваться для производства кормов для животных.

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#волоколамск
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#сыр
#продукты
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Альфа-банк откроет два филиала за пределами России
Банк России одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае
20 октября 2023, 17:08

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Банк России одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае. Об этом на форуме «Сделано в России» сообщил директор частного банка Владимир Верхошинский.
Он отметил, что филиалы планируется открыть в Шанхае и Пекине. По словам Верхошинского, эти города выбраны не случайно – первый можно назвать столицей бизнеса Китая, а второй является политической столицей. 

По словам директора Альфа-банка, работа Центробанка по одобрению открытия филиалов была проведена так, что компании удалось не тратить месяц для плановой процедуры. Таким образом, все дальнейшие решения будут зависеть от китайского регулятора. 

Ранее сообщалось, что ФАС оштрафовала российский банк из-за жалобы россиянина на ненадлежащую рекламу, а также за невыполнение предписания. 

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#китай
#россия
#банк
#центробанк
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Китай ограничит экспорт сырья для производства электромобилей
Reuters: Китай с 1 декабря этого года ограничит экспорт графита
20 октября 2023, 16:17

Фото: iStock/Shutter2U

Правительство Китая приняло решение ограничить экспорт графита с 1 декабря этого года. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что Китай – крупнейший мировой производитель и экспортёр графита. Страна также занимается переработкой свыше 90% всего графита, который затем используется для изготовления аккумуляторов для электромобилей. 

Китай вводит ограничения на экспорт, которые коснутся поставок как натурального, так и искусственного графита. Ранее последний уже был взят под временный контроль Минторга страны. 

Как пояснил аналитик консалтинговой компании Mysteel Чанг Ке, сокращение экспорта связано с необходимостью внутреннего распределения графита. Он отметил, что в настоящее время заметен рост продаж электромобилей, строительства новых производств по выпуску аккумуляторов, что может привести к дефициту графита. 

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#китай
#поставки
#электромобили
#экспорт
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Названы условия укрепления рубля
Экономист Гинько заявил об укреплении рубля при оплате импорта в нём
20 октября 2023, 14:36

Фото: istockphoto.com/Max Zolotukhin

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько заявил, что рубль сможет укрепиться при условии, если оплата импорта будет осуществляться в нём.
«Для рубля принципиальная точка разворота к укреплению наступит тогда, когда мы практически весь импорт сможем закупать за рубли. Когда мы этого добьёмся, то полностью пропадёт зависимость внешней торговли России от каких-то токсичных моментов и курсов доллара и евро», — пояснил в беседе с RT Гинько.

При этом, он подчеркнул, что сейчас что-либо прогнозировать очень сложно и-за общемировых и политических событий. Однако, считает эксперт, несмотря на так называемую турбулентность наступает эпоха, когда наиболее сильными будут те страны, которые имеют свои сырьевые ресурсы. К ним относится и Россия.

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#россия
#рубль
#валюта
#экономика
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Bloomberg: Илон Маск за сутки стал беднее на $16 млрд
Bloomberg: Состояние Илона Маска за сутки уменьшилось на $16 млрд
20 октября 2023, 14:18

Фото: istockphoto/wellesenterprises

Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaseX Илон Маск за сутки потерял 16,1 миллиарда долларов. Это произошло после того, как акции Tesla упали в цене на 9%.
По итогам последних биржевых торгов, акции производителя электромобилей уходили по 220 долларов за штуку, о чем свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). Это произошло после того, как Tesla сообщила, что ее чистая прибыль снизилась почти в 1,8 раза по итогам III квартала 2023 года.

По этой причине состояние Маска уменьшилось до 210 миллиардов долларов, что на 16,1 миллиарда меньше, чем было до падения акций Tesla. Однако даже это не сместило эксцентричного миллиардера, который восхищался станцией питерского метро «Автово» и вызывал на бой в октагоне конкурента Марка Цукерберга, с первого места в списке богатейших людей планеты.

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#илон маск
#компании
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Индии предрекли стать «новым Китаем» для России
Эксперт Сингх: Индия обладает потенциалом для становления новым Китаем для РФ
20 октября 2023, 13:32

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Индия может стать для России «новым Китаем», для этого имеется необходимый потенциал. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Индийского делового совета Акашдип Сингх.
В ходе экспортного форума «Сделано в России» эксперт подчеркнул, что уже достаточно давно заходит речь о том, чтобы сделать Индию «новым Китаем» России, что позволит перемещать производства стран. 

Сингх отметил, что остаётся главный вопрос – сроки реализации. Это может произойти через пять или десять лет, но не вызывает сомнения тот факт, что это обязательно случится. 

Эксперт добавил, что Индия постепенно становится мировым хабом производства, поэтому страны, которые по ряду причин не готовы сотрудничать с Китаем, обращаются именно к Индии. 

Также, по словам специалиста, население Индии составляет полтора миллиарда человек, что крайне выгодно для торговли России. 

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#индия
#китай
#россия
#сотрудничество
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Экономист Кричевский призвал скупать валюту в ближайшую неделю
Экономист Кричевский объяснил резкое укрепление рубля
20 октября 2023, 12:37

Фото: IStock/Lazy_Bear

Курс евро впервые с 28 сентября опустился ниже 102 рублей. Также утром 20 октября доллар снизился до 96,9 рубля, юань – до 13,2 рубля, сообщается на сайте Мосбиржи.
Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский уверен, что российский рубль будет укрепляться ещё неделю из-за старта налогового периода. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».  
«Начался налоговый период, который продлится до 28 октября. Чтобы заплатить налоги, экспортёры часть валюты переводят обратно, поэтому увеличивается предложение», — сказал экономист.
Собеседник подчеркнул, что рубль может укрепляться в течение всей недели, однако потом снова упадёт.
«Я советую тем, кто хочет приобрести валюту для оплаты своих текущих нужд или в качестве сбережений, делать это сегодня и на следующей неделе», — добавил он.
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#налоги
#экспорт
#валюта
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Курс евро упал до рекордных показателей с конца сентября
Курс евро упал до отметки в 102 рубля впервые с 28 сентября
20 октября 2023, 10:22

Фото: iStock/peshkov

Курс евро на Московской бирже упал до отметки в 102 рубля впервые с 28 сентября, следует из данных Мосбиржи.
Отмечается, что сегодня евро максимально опустился до уровня в 101,78 рубля, что стало минимальным показателем с конца сентября.

Также из данных биржи следует, что курс доллара составил 96,53 рубля, а юань достиг 13,14 рублей. 

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков назвал настоящую стоимость доллара. По его словам, она должна составлять в среднем 80 рублей. Он добавил, что нестабильная ситуация с российским рублём вызвана состоянием западных экономик. Хотя, по его словам, Россия с точки зрения инфляции выглядит гораздо лучше, чем Европа или США. 

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#евро
#рубль
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Делайте ваши ключевые ставки: чего ждать от заседания совета директоров Центробанка?
Экономисты рассказали, что будет с ключевой ставкой в России
20 октября 2023, 10:01

Фото: IStock/Vladislav Zolotov

Плановое заседание совета директоров Центробанка запланировано на 27 октября. На этой встрече обсудят состояние экономики, а вместе с тем, и ключевую ставку. С июля этого года ключевую ставку повышали трижды – с 8,5% до 13%. Как ЦБ поступит на этот раз, никто не знает, но можно попробовать догадаться. Редакция «Радио 1» пообщалась с экономистами и выяснила, как решение регулятора может сказаться на бизнесе и экономике.
Банк России использует ключевую ставку, чтобы влиять на инфляцию, но слишком высокие проценты считаются тяжёлыми для российской экономики. Если регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Вслед за этим повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса; предпринимателям и простым гражданам становится тяжелее брать кредиты и развиваться. Но в то же время людям выгоднее открывать вклады, поскольку банки могут повысить ставки по депозитам, правда, вся соль заключается в том, что они не обязаны этого делать. 
«Ключевая ставка заведомо ограничивает возможности экономического роста, а снижение экономического роста неминуемо ведёт к обнищанию населения. Поэтому любое повышение ключевой ставки является негативным для экономики, а значит, и для социальной сферы», — сказал экс-министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников.
Ещё с помощью ключевой ставки Центробанк пытается сдержать курс рубля по отношению к доллару. Но сегодня это не работает, уверен кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, регулятор использует старые методы воздействия на экономику.
«Познания ЦБ в экономике ограничиваются очень узким участком американской теории экономик, которая была писана для середины прошлого века для конкретной ситуации в американской экономике. У нас совершенно другие задачи, другие механизмы. Поэтому действия Центробанка никак не влияют на инфляцию, на курс рубля, но зато это очень хорошо влияют на сдерживание и развитие экономики со всеми негативно вытекающими отсюда последствиями и для инфляции, и для курса», — добавил он.
Ключевая ставка ЦБ: что это такое и на что влияет
Ключевая ставка ЦБ: что это такое и на что влияет
«Должна быть более понятная политика, направленная и на укрепление рубля, и на активизацию рынка и в целом кредитования экономики по доступным ставкам. Почему она не сформулирована? Почему не проведены объяснения? Неоднократно декларировано колебание инфляции, — эти колебания что нам дают? Где мы это снижение инфляции увидели? Здесь к Центробанку есть много вопросов», — подчеркнул и президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.
Ровно через неделю ЦБ объявит о своём решении по ключевой ставке, и некоторые сектора экономики начали готовиться к этому. С начала октября российские банки уже заняли у Банка России больше 7 трлн рублей. Это может указывать на то, что они ждут очередного повышения ключевой ставки и создают резервы. Того же мнения придерживается и экономист Беляев. Он уверен, что россиян уже начали психологически готовить к повышению процентной ставки.
«Центробанк уже информационно нас готовит, я уже вижу вбросы, что будет заседание, на котором будет обсуждаться “возможности и целесообразности подъёма ключевой ставки”. То есть нас информационно готовят к тому, что ключевая ставка будет повышена, что будет губительно для нашей экономики», — отметил он.  
Но причин для повышения ключевой ставки пока нет, уверен бывший глава Банка России Сергей Дубинин. В беседе с «Радио 1» он заметил, что люди перестали снимать деньги с банковских вкладов, следовательно, смысла что-либо менять в текущей ситуации нет.  
«Я предполагаю, что ставка останется неизменной. Высокие ставки должны воздействовать замедляющее на процедуру предоставления кредита. В сегодняшней обстановке это работает не в полной мере, и повышение ставки, прежде всего, воздействует на уровень не столько ставки кредитования, сколько на уровень ставок по вкладам. Если надо предотвратить снятие денег со вкладов, то надо поднять ставки по вкладам, как это было в феврале-марте 2022 года. То же самое произошло в августе этого года. Сейчас нет ничего такого в нашей экономике, что требовало бы замедлять выдачу кредитов», — рассказал Дубинин.
При этом желание бизнеса снизить ставку и сделать кредитование дешёвым может и вовсе подорвать стабильность в российской экономике, подчеркнул собеседник. Лучшее решение в нынешней ситуации — не трогать ключевую ставку вовсе.

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#ключевая ставка
#центробанк
#курс рубля
#инфляция
#кредит
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