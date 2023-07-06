В Дубне начнут производить оборудование для метро и РЖД

Фото: Главгосстройнадзор МО
Научно-производственный комплекс «ЭНКОР» в Дубне будет производить оборудование для метрополитена и РЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Сотрудники надзорного ведомства провели профилактический визит на стройплощадку цеха предприятия.
Комплекс состоит из одноэтажного здания площадью 5 тыс кв м. Завершить строительство планируют в III квартале этого года. Сейчас на объекте проводят монтаж внутренних инженерных сетей и работы по благоустройству.
Визит был проведён по просьбе застройщика. Инспекторы осмотрели здание, оценили благоустройство прилегающей территории, выдали рекомендации по приведению здания в соответствие с проектом.
Читайте также:
В Подмосковье стартовала программа «Недвижимость за 1 рубль»
В Московской области появятся новые сервисы для бизнеса
Подмосковным самозанятым окажут господдержку при регистрации товарного знака
«Комплекс будет ежегодно изготавливать 250 термопластических контейнеров с системами отопления, освещения, вентиляции, пожарной сигнализации, а также 25 блочно-модульных подстанций, распределители с моторным приводом и индикатором короткого замыкания», – говорится в сообщении.
Визит был проведён по просьбе застройщика. Инспекторы осмотрели здание, оценили благоустройство прилегающей территории, выдали рекомендации по приведению здания в соответствие с проектом.
Читайте также:
В Подмосковье стартовала программа «Недвижимость за 1 рубль»
В Московской области появятся новые сервисы для бизнеса
Подмосковным самозанятым окажут господдержку при регистрации товарного знака
Лора Луганская