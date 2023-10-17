В Дубне подписали соглашение о торговом сотрудничестве с Ираном

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Между ОЭЗ «Дубна» и Организацей Торгово-промышленной свободной зоны «Энзели» был подписан Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Документ подписали исполнительный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Роман Хомяков и глава Организации Торгово-промышленной свободной зоны «Энзели» Акбар Ниази.
Сотрудничество будет происходить в вопросах взаимодействия резидентов, развития партнерских отношений и создания совместных предприятий ОЭЗ на инвестиционных площадках стран. Для России и Ирана перспективно развитие и реализация проектов высокотехнологичного бизнеса на партнерских территориях.
Кроме этого, для иранской делегации была экскурсию по ОЭЗ «Дубна». Гости посетили завод ведущего разработчика и производителя электротехнического оборудования для энергетической отрасли России Корпорации Encore.
Читайте также:
«Моржи» открыли сезон на пляже Дубны
В Дубне подписали соглашение о сотрудничестве медкластеров России и Турции
Глава Дубны Тихомиров ответил на вопросы работников НПО «Атом»
Сотрудничество будет происходить в вопросах взаимодействия резидентов, развития партнерских отношений и создания совместных предприятий ОЭЗ на инвестиционных площадках стран. Для России и Ирана перспективно развитие и реализация проектов высокотехнологичного бизнеса на партнерских территориях.
Читайте также:
«Моржи» открыли сезон на пляже Дубны
В Дубне подписали соглашение о сотрудничестве медкластеров России и Турции
Глава Дубны Тихомиров ответил на вопросы работников НПО «Атом»
Мира Полтева