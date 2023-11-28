В Дубне построили импортозамещающее производство стройматериалов за 1 млрд рублей

Фото: ОЭЗ «Дубна»
В Дубне появилось производство импортозамещающего строительного поликарбоната и полипропилена. Объём инвестиций составил около 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
Ведомство выдало итоговый документ – заключение о соответствии производственного цеха площадью 25 тыс кв м. Завод на территории особой экономической зоны «Дубна» построила компания «Беролюкс».
Как отметили в ведомстве, объект начали строить в 2021 году. Все материалы планируют изготавливать из российского сырья. На производстве создадут более 120 рабочих мест.
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«Предприятие планирует выпускать до 24 тыс тонн продукции в год. В новом цехе будут производить монолитный поликарбонат для строительных работ, профилированный монолитный поликарбонат для теплиц, прозрачных кровель, веранд, а также бактерицидную упаковку из сотового полипропилена», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская