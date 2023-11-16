В Дубне построят новое здание для корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила в Государственной думе, что ЦБ России совместно с правительством обсудят предложение депутатов по дифференциации ставки по льготной ипотеке в зависимости от уровня доходов в регионах. Об этом пишет «Интерфакс».