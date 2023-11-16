В Дубне построят новое здание для корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Фото: администрация г. о. Дубна
В Дубне появится новый производственный корпус АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка», сообщили в пресс-службе администрации городского округа. На предприятии в несколько раз вырос объём производства, поэтому потребовалось расширение производства.
Здание строится по целевой федеральной программе с использованием современных технологий и материалов. Предполагается, что оно будет возведено в сжатые сроки. В корпусе будут как производственная, так и административная части. Строительство должно полностью завершиться в ноябре 2024 года.
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