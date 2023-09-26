В Эфиопии будут производить автомобили Lada для африканского рынка

Фото: iStock/bruev
Посол Эфиопии в России Чам Угала Уриат заявил, что на территории страны планируется открытие производства российских автомобилей Lada для африканского рынка.
«Российские автомобили Lada мы увидим в ближайшей перспективе в соседних странах, ведь «Автоваз» уже подписали контракт с одной из эфиопских компаний. Эти автомобили будут производиться в Эфиопии», — цитирует ТАСС слова собеседника.
Посол добавил, что российские автомобили могут поставлять в Кению, Сомали, Судан и Южный Судан, и выразил надежду на скорейший запуск производства.
Читайте также:
АвтоВАЗ объявил о старте продаж в России новой Lada Granta Sport
«Автодом»: В России невозможно купить новую иномарку дешевле 1 млн рублей
Россиянам рассказали, можно ли обмануть камеры, фиксирующие непристёгнутый ремень
Диана Аванесян