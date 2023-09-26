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В Эфиопии будут производить автомобили Lada для африканского рынка

ТАСС: В Эфиопии будут производить автомобили Lada для африканского рынка
26 сентября 2023, 05:45
Фото: iStock/bruev

Фото: iStock/bruev

Посол Эфиопии в России Чам Угала Уриат заявил, что на территории страны планируется открытие производства российских автомобилей Lada для африканского рынка.

«Российские автомобили Lada мы увидим в ближайшей перспективе в соседних странах, ведь «Автоваз» уже подписали контракт с одной из эфиопских компаний. Эти автомобили будут производиться в Эфиопии», — цитирует ТАСС слова собеседника.

Посол добавил, что российские автомобили могут поставлять в Кению, Сомали, Судан и Южный Судан, и выразил надежду на скорейший запуск производства.

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#автомобили
#посол
#контракт
#автоваз
#россия
#африка
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Правительство намерено забирать деньги маркетплейсов на развитие «Почты России»
Решетников: Маркетплейсы могут обязать делать выплаты в пользу «Почты России»
26 сентября 2023, 00:53

Фото: iStock/JessAerons

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что российское правительство рассматривает идею развивать «Почту России» с помощью денежных средств от маркетплейсов. Об этом пишет URA.RU.
«Правительство РФ склоняется к введению инфраструктурного платежа от онлайн-площадок», — цитирует издание слова Решетникова в ходе «Правительственного часа» в Совете Федерации.

Соответствующая трансляция велась на официальном сайте Совфеда.

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#правительство
#рф
#почта
#выплаты
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На Украине раскрыли сумму, поступившую в бюджет страны от продажи госимущества
Кабмин: Украина получила более $108 млн от продажи госимущества
26 сентября 2023, 00:22

Фото: iStock/Liukov

В украинском правительстве сообщили, что от продажи госимущества в бюджет Украины за год поступило более $108 млн (четыре млрд гривен). Об этом говорится на официальном сайте кабмина Украины.
Уточняется, что эта сумма была получена с момента возобновления малой приватизации в сентябре 2022 года.

«За год команда фонда госимущества Украины нашла новых владельцев для 439 убыточных государственных активов», — говорится в публикации.

Председатель Фонда госимущества Украины Александр Федоришин заявил, что ведомство планирует продажу санкционного имущества и активов большой приватизации для привлечения международных инвестиций и пополнения бюджета страны.

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#украина
#бюджет
#имущество
#продажа
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В России рухнули биржевые цены на топливо
BFM: В России рухнули биржевые цены на топливо
26 сентября 2023, 00:09

Фото: iStock/bizoo_n

Биржевые цены на топливо резко пошли вниз на фоне решения властей ограничить экспорт бензина и дизеля. Об этом пишет BFM.ru.
В публикации говорится, что стоимость бензина АИ-92 за неделю снизилась на 20,7%, АИ-95 - на 21,5%, дизельного топлива - на 18%.

Отмечается, что на АЗС, которые принадлежат независимым топливным компаниям, цены ещё долгое время будут оставаться высокими.

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#россия
#экономика
#азс
#топливо
#экспорт
#цены
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В Банке России оценили предложение Решетникова перейти к «китайской модели» экономики
ЦБ: «китайская модель» экономики приведёт к множественности курса рубля
25 сентября 2023, 20:33

Фото: iStock/Oleg Elkov

Банк России заявил, что разделение валютного рынка и использование «мембраны» создаст риски для российской экономики. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Центробанка.
Ранее министр экономики Михаил Решетников в ходе совещания в Совете Федерации предложил новый способ решения проблем с нестабильным курсом рубля. Согласно его предложению, следует перейти к так называемой «китайской модели», которая подразумевает некую «мембрану» между внешним и внутренним валютным рынком. При этом он уточняет, что курс рубля, в отличие от китайского юаня, должен оставаться единым, поскольку появление двух официальных курсов российской валюты пронесёт за собой ряд проблем.

Банк России также заявил, что использование «китайской модели» в российских условиях создаст множественность курсов, а также приведёт к негативным последствиям для всего финансового рынка. 

В Центробанке уточнили, что схема, предложенная Решетниковым, может быть использована в краткосрочной перспективе для устранения каких-то проблем, но она не должна капитально вводиться в российскую экономику. 

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#экономика
#россия
#китай
#банк россии
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В Сергиевой Лавре опровергли информацию о производстве там колбасы, пива и энергетиков
25 сентября 2023, 19:13

Фото: Istockphoto / arh-sib@rambler.ru

Представители Троице-Сергиевой Лавры опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о якобы планируемом производстве и экспорте колбасы, пива, досок для сёрфинга, вазелина, помады и энергетических напитков под брендом «Сергиев канон». Она не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Дело в том, что торговый знак, согласно международным нормам, регистрируют на широкий спектр товаров по классам продукции. Это не означает, что весь перечень планируют производить и поставлять за границу. 
«Продукция под маркой «Сергиев канон» присутствует на полках крупных розничных торговых сетей. Доходы от продажи направляют на социальные проекты. Это обеспечение продуктами малоимущих семей в Московской области, воспитанников Варницкой гимназии, братии лавры и студентов Московской духовной академии», – рассказали в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.  
Товарный знак «Сергиев канон. Приготовлено в Лавре» был зарегистрирован в 2014 году. Продукты производит социально ориентированная некоммерческая организация «Монастырская трапеза», учреждённая Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой. 
 
Недавно лавра подала заявку на регистрацию товарного знака Sergiev Kanon. Made in Lavra в качестве англоязычной версии основного бренда. Новый товарный знак регистрируется для поставок монастырской продукции за рубеж.  Уже заключён первый контракт на поставку фирменного продукта – Посадского сбитня. В октябре подмосковную продукцию поставят в Египет. После этого специалисты изучат возможности поставки фирменных морсов в Китай, где востребованы низкокалорийные напитки с пониженным содержанием сахара.

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#сергиев посад
#экономика
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
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Подмосковный Сергиев Посад и китайский Вэйхай стали побратимами
25 сентября 2023, 18:57

Фото: Минсельхозпрод МО

Побратимские отношения установлены между подмосковным Сергиевым Посадом и китайским городом Вэйхай. Церемония подписания соглашения прошла на Всемирном форуме городов-побратимов в КНР, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«В этом году Подмосковье планирует заключить четыре межмуниципальных соглашения – областные города станут побратимами с рядом китайских городов. Аналогичные документы уже подписали Ступино и Циндао, Мытищи и Дэчжоу. Планируется также заключить соглашение между Каширой и китайским городом Шоугуан», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Соглашение предполагает сотрудничество городов в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, выставок, науки и техники, культуры, образования, спорта, здравоохранения. Также муниципалитеты будут обмениваться квалифицированными специалистами. 
 
Кроме того, руководители городов будут поддерживать регулярные контакты для согласования вопросов сотрудничества, а также вопросов, представляющих взаимный интерес.
 
Участниками международного мероприятии стали порядка 5 тыс человек – представители 40 стран. 
 
За последние 10 лет китайские партнёры привлекли в экономику области более 750 млн долларов, создали свыше 6 тыс рабочих мест. 

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#георгий филимонов
#минсельхозпрод мо
#сергиев посад
#китай
#город
#подмосковье
#московская область
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Таиланд планирует внедрить карты «Мир» после визовых нововведений
25 сентября 2023, 18:45

Фото: iStock/Diy13

Таиланд надеется внедрить карты «Мир» после принятия визовых нововведений для россиян. Об этом заявил исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен.
Он отметил, что в настоящее время оплата картами российской платёжной системы «Мир» пока недоступна в Таиланде, однако этот вопрос активно обсуждается.

Ранее Тапен заявил, что в Таиланде рассматривается возможность увеличения срока безвиза для россиян. Есть два варианта: с 30 дней либо до 60, либо до 90 дней. 

Напомним, что ранее Центробанк заявлял, что в текущем году оплата по российским картам «Мир» будет доступна в пяти-шести новых странах. С недавнего времени банковские карты доступны уже на Кубе и во Вьетнаме.

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#карта «мир»
#таиланд
#россия
#визы
#оплата
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Волоколамским аграриям осталось убрать 10% зерновых и зернобобовых культур
25 сентября 2023, 18:29

Фото: администрация Волоколамского г. о.

Аграрии Волоколамского городского округа завершили уборку зерновых и зернобобовых культур на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Валовой сбор уже превысил 13 тонн. Собрали урожай с 4479 га. Эти показатели превышают прошлогодние за аналогичный период более чем в два раза. Рад за наших фермеров. Осталось всего 10% от засеянных площадей», – сказал глава городского округа Михаил Сылка.
По его словам, сейчас активно убирают яровой ячмень. Уборку озимых в целом завершили.  По оценке Сылки, самые высокие результаты по уборочной кампании показывает агрохолдинг «Авангард». Там выращивают один из лучших сортов кукурузы – «Ладожский 191 МВ».  

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#минсельхозпрод мо
#зерно
#урожай
#волоколамск
#подмосковье
#московская область
#аграрный сектор
#апк
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«Почта России» ответила на заявление Валентины Матвиенко о финансовой дыре
25 сентября 2023, 17:35

Фото: istock / JessAerons

Компания «Почта России» ответила на заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о финансовой дыре в организации.
Глава структуры Михаил Волков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что вначале 2023 года финансовое положение было «крайне непростым», но за полгода «Почте России» удалось сократить убытки от операционной деятельности почти в три раза, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Несмотря на это, сейчас ситуация продолжает оставаться «очень напряженной».

По словам Волкова, около 27 тысяч отделений почты находятся в удаленных населенных пунктах, в селах и несут убытки. Но они выполняют важную социальную функцию, так как нужны людям. Именно поэтому «Почта России надеется на «системную поддержку».

Напомним, что Валентина Матвиенко во время выступления на заседании  верхней палаты парламента назвала финансовое положение почты России «очень печальным». Она заявила, что необходимо немедленно принять меры и разработать «правильную финансовую модель существования».

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