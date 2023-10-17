В этом году Россия поставила миллион тонн зерновых в Пакистан, заявил Путин

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Президент России Владимир Путин заявил, что за текущий год РФ поставила миллион тонн зерновых в Пакистан. Об этом Путин сообщил на полях форума «Один пояс, один путь» в КНР.
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября. Сегодня российский лидер провел серию двусторонних встреч с руководителями Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Монголии. В ходе встречи с лидером КНР ожидается обсуждение дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
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Екатерина Коршунова