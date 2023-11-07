В Еврокомиссии призвали устранить зависимость от России в обслуживании АЭС

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила о необходимости для стран Евросоюза, располагающих на своих АЭС атомными реакторами российской разработки, снизить зависимость от России в их обслуживании. Об этом Симсон сообщила, выступая на форуме по атомной энергетике, который проходит в Братиславе.
Ранее помощница американского министра ядерной энергетики Кэтрин Хафф заявила, что Соединенные Штаты зависят от поставок российского ядерного топлива. Такая зависимость может оказаться критической для национальной безопасности страны.
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