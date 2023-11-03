В ФТС рассказали о динамике вывоза золота за рубеж

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Специалисты Федеральной таможенной службы (ФТС) России зафиксировали в 2023 году кратное увеличение объемов вывоза физическими лицами за пределы страны золота в слитках. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники ФТС отметили, что золото является стратегически важным товаром, а потому таможенники всегда уделяют повышенное внимание за его перемещением. Ранее ведомство предлагало ввести определенные ограничительные меры в области экспорта золота физическими лицами, включая использование специальной электронной маркировки.
Работники ФТС привели в пример факт вывоза гражданином слитков золота, общий вес которого превышал 200 килограммов. При этом он не смог подтвердить происхождение слитков и денежных средств, на которые они были приобретены, а также внятно сформулировать цель вывоза такого большого количества золота.
Подобные случаи ставят под большое сомнение заявленную физическим лицом цель вывоза золота за границу, подчеркнули в ведомстве.
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Работники ФТС привели в пример факт вывоза гражданином слитков золота, общий вес которого превышал 200 килограммов. При этом он не смог подтвердить происхождение слитков и денежных средств, на которые они были приобретены, а также внятно сформулировать цель вывоза такого большого количества золота.
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Александр Бойцов