В городском округе Протвино начали строить импортозамещающее производство косметики

Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым была продемонстрирована обоюдная готовность к углублению экономического сотрудничества и диверсификации. Об этом Путин сообщил по итогам российско-узбекистанских переговоров.