В городском округе Протвино начали строить импортозамещающее производство косметики

Фото: Мининвест МО
Компания «Аравия» расширяет производство косметики в городском округе Протвино, где работает её действующее предприятие. Инвестор приступил к строительству и в следующем году планирует запустить работу, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
В прошлом году компания получила под проект импортозамещения 2,3 га земли по программе «Земля за 1 рубль». Основной продукт «Аравии» – профессиональная косметика для депиляции, ухода за кожей тела, лица и волосами.
Инвестиции в проект превысят 850 млн рублей. На предприятии создадут около 170 рабочих мест.
По данным подмосковного Мининвеста, сегодня в Московской области на разных стадиях реализации находится более 200 проектов импортозамещения.
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«Инвестпроект предусматривает строительство двух производственных зданий. Возведение первого уже запущено, второе начали проектировать. За счёт новых площадей мы расширим объемы производства, займемся выпуском консервантов для эмульсий и кремов», – рассказал директор компании «Аравия» Олег Востриков.
По данным подмосковного Мининвеста, сегодня в Московской области на разных стадиях реализации находится более 200 проектов импортозамещения.
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Лора Луганская