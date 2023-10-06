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В городском округе Протвино начали строить импортозамещающее производство косметики

06 октября 2023, 18:48
Фото: Мининвест МО

Фото: Мининвест МО

Компания «Аравия» расширяет производство косметики в городском округе Протвино, где работает её действующее предприятие. Инвестор приступил к строительству и в следующем году планирует запустить работу, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
В прошлом году компания получила под проект импортозамещения 2,3 га земли по программе «Земля за 1 рубль». Основной продукт «Аравии» – профессиональная косметика для депиляции, ухода за кожей тела, лица и волосами.
«Инвестпроект предусматривает строительство двух производственных зданий. Возведение первого уже запущено, второе начали проектировать. За счёт новых площадей мы расширим объемы производства, займемся выпуском консервантов для эмульсий и кремов», – рассказал директор компании «Аравия» Олег Востриков.

Инвестиции в проект превысят 850 млн рублей. На предприятии создадут около 170 рабочих мест.

По данным подмосковного Мининвеста, сегодня в Московской области на разных стадиях реализации находится более 200 проектов импортозамещения.

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#подмосковье
#московская область
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Путин рассказал об экономическом сотрудничестве с Узбекистаном
Путин: РФ и Узбекистан прорабатывают около ста совместных экономических проектов
06 октября 2023, 18:43

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым была продемонстрирована обоюдная готовность к углублению экономического сотрудничества и диверсификации. Об этом Путин сообщил по итогам российско-узбекистанских переговоров.
Глава российского государства подчеркнул, что РФ и Узбекистан ежегодно последовательно наращивают взаимную торговлю. В 2022 году объем вырос более чем на четверть.

Ранее Путин заявил, что Россия видит хорошие перспективы по сотрудничеству с Узбекистаном в сфере гидроэнергетики и мирного атома. 

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября находится в России с официальным визитом. Сначала переговоры пройдут в узком круге, состоящем только из двух глав государств, после чего последуют российско-узбекистанские переговоры в широком формате в рамках рабочего завтрака.

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#россия
#президент
#узбекистан
#путин
#рф
#переговоры
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Путин заявил о перспективах сотрудничества с Узбекистаном в гидроэнергетике
06 октября 2023, 18:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия видит хорошие перспективы по сотрудничеству с Узбекистаном в сфере гидроэнергетики и мирного атома. Об этом Путин сообщил в ходе заявлений по итогам российско-узбекистанских переговоров.
Ранее сообщалось, что Узбекистан и Россия примут программу культурного сотрудничества на 2024-2025 годы. В ходе переговоров лидеры двух государств дали высокую оценку многогранному культурно-гуманитарному сотрудничеству. 

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября находится в России с официальным визитом. Сначала переговоры пройдут в узком круге, состоящем только из двух глав государств, после чего последуют российско-узбекистанские переговоры в широком формате в рамках рабочего завтрака.

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#россия
#президент
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#узбекистан
#мишустин
#путин
#рф
#переговоры
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Москва поставит Еревану 35 тысяч тонн нефтепродуктов, сообщили в МИД России
МИД РФ: Москва по просьбе Еревана поставит Армении 35 тысяч тонн нефтепродуктов
06 октября 2023, 17:27

Фото: iStock/iDymax

В МИД РФ сообщили о том, что Россия в ответ на просьбу Армении начала поставки Еревану 35 тысяч тонн нефтепродуктов.
По данным ведомства, в состав поставок вошли 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива. В министерстве отметили, что на данный момент в Армении в этой сфере имеются определенные сложности.

Сообщается, что Ереван почти выбрал утвержденный на этот год баланс. В МИД России добавили, что Москва «пошла навстречу союзникам в рамках подписанного в 2013 году межправительственного соглашения», при том, что в сентябре был введен временный запрет на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из РФ.

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#рф
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Медведев поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии
Медведев иронически похвалил Шольца и Бербок за экономические показатели ФРГ
06 октября 2023, 15:14

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии.
Медведев написал, что по итогам 2023 года российская экономика вырастет на 2,8%, в то время как немецкое правительство спрогнозировало спад экономики государства на 0,4 процента.

«Так держать, Шольц, Бербок и Ко!», — заявил зампред Совбеза РФ.

Ранее сообщалось о том, что власти Германии спрогнозировали падение экономики страны на 0,4 % по итогам этого года, хотя в апреле ожидался аналогичный прирост к концу декабря. На такое экономическое положение повлиял ряд факторов, в том числе сохраняющаяся инфляция и высокая стоимость на энергоносители. 

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#рф
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В индустриальном парке «Есипово» появится машиностроительный завод
06 октября 2023, 14:10

Фото: Мининвест МО

На территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске построят современный машиностроительный завод. Инвестором выступит один из крупнейших российских производителей полуприцепов компания «Грюнвальд» при содействии Корпорации развития Московской области. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Производство магистральных полуприцепов – шторных, бортовых, полуприцепов-рефрижераторов, а в дальнейшем и полуприцепов-контейнеровозов – планируют запустить в течение двух лет.  
«Объём инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей. В I квартале будущего года инвестор планирует приступить к строительству завода на земельном участке площадью 12 га. Запуск предприятия намечен на середину 2025-го. Благодаря проекту в индустриальном парке «Есипово» только на первом этапе будет создано около 200 рабочих мест», – поделилась планами Зиновьева.
«Компания «Грюнвальд» входит в мировой топ-35 производителей полуприцепов. Если сейчас предприятие в год производит около 4 тыс единиц техники, то с запуском завода в Подмосковье объём выпускаемой продукции только на первом этапе увеличится до 5-7 тыс. 

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#мининвест мо
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#промышленность
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#солнечногорск
#московская область
#подмосковье
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Инвестор Сидоров заявил о связи цены нефть с курсом доллара
06 октября 2023, 14:02

Фото: istockphoto.com/Bet_Noire

Частный инвестор Фёдор Сидоров объяснил, что курс доллара растёт, в том числе, и из-за изменений стоимости нефти.
«Нефть Brent постепенно дешевеет на бирже — сегодня она торгуется на уровне $84,5 за баррель. А ведь именно нефтегазовые доходы оказывали значительную поддержку курсу рубля. Поэтому мы видим рост курсов валют», — прокомментировал в беседе с RT Сидоров.

Ранее Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что на следующей неделе цена нефти будет в диапазоне $82-88 за баррель, а также ожидается рост спроса на нефтепродукты в мире. По его словам, на изменение цены нефти влияют не только спрос и предложение, но и ожидания по формированию дефицита или профицита.

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#цена
#нефть
#доллар
#валюта
#экономика
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Аналитик Чернов: «Ожидаем увеличения мирового спроса на нефтепродукты»
06 октября 2023, 13:55

Фото: istockphoto.com/zhengzaishuru

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что на следующей неделе цена нефти будет в диапазоне $82-88 за баррель, а также ожидается рост спроса на нефтепродукты в мире.
«Начнут работать китайские банки, через которые проводят оплату за импорт нефти. Поэтому ожидаем увеличения мирового спроса на сырую нефть и нефтепродукты, из-за чего цены на нефть должны начать восстанавливаться. Полагаем, что на следующей торговой неделе торги пройдут в диапазоне $82-88 за баррель Brent», — прокомментировал в беседе с RT Чернов.

По его словам, на изменение цены нефти влияют не только спрос и предложение, но и ожидания по формированию дефицита или профицита.

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#нефть
#цены
#спрос
#экономика
#прогноз
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Эксперт рассказал, кто может стать основным финансовым донором для Украины
Эксперт Топорнин допустил, что ЕС станет основным финансовым донором для Украины
06 октября 2023, 10:25

Фото: iStock/Andrii Atanov

Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин заявил, что Евросоюз может на какое-то время стать основным финансовым донором для Украины на фоне непростой внутриполитической ситуации в США. Об этом сообщает РИА Новости.
«Эти суммы для Евросоюза незначительные, некритичные, у ЕС в оборотах триллионы евро. Я не вижу никакого изменения в политике», — приводит слова Топорина РИА Новости.

Эксперт выразил мнение, что Вашингтон выплатит Киеву все суммы, о которых договаривались ранее. Топорин добавил, что деньги будут выплачены до конца года, однако могут возникнуть технические сложности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в США происходит заминка с поддержкой Украины, которая связана с бюджетом. Российский лидер добавил, что деньги найдутся, так как американцы напечатают еще. Путин отметил, что для Вашингтона напечатать деньги и разбросать их по миру ничего не стоит, в период пандемии американцы напечатали более девяти триллионов долларов.

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Власти проведут аудит «финансовой дыры» в «Почте России»
Совет директоров «Почты России» проведет аудит расходов компании
06 октября 2023, 10:12

Фото: iStock/JessAerons

Совет директоров «Почты России» поручил провести аудит расходов компании, передает РБК.
Отмечается, что организация рассчитывает получить государственную поддержку в решении проблемы накопленных долгов. По данным компании, «Почте России» нужна докапитализация в размере 117 миллиардов рублей, рефинансирование долга за счет средств Фонда национального благосостояния России по ставке 3,5%, а также смягчение регуляторных условий.

«Почта России» будет просить  изменений нормативов по частоте доставки почты с 6 до 5 раз в неделю для федеральных центров, с 5 до 3 — для муниципальных и с 3 до 1 — для остальных. 

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