В Госдуме назвали два условия для введения прогрессивного налога в России

Фото: IStock/alexialex
Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы до 30%. По его мнению, это поможет пополнить бюджет страны на 2,5 трлн рублей.
Однако депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам, доктор экономических наук Оксана Дмитриева призвала сначала решить проблемы с налогообложением в нефтяной и газовой отрасли, а также урегулировать вопрос со взносами в социальный фонд с высоких зарплат. Об этом она рассказала в беседе с «Радио 1».
Дмитриева подчеркнула, что уже после решения этого вопроса можно перейти к следующему: уравнять отчисления в социальный фонд при низких и высоких зарплатах.
Читайте также:
Экономист Беляев раскрыл, почему власти не смогут укрепить рубль
В Госдуме призвали разрешить проходить службу в армии на заводах
Минфин в семь раз увеличит закупки валюты
«Налогообложение нефтяной отрасли существенно выше налогообложения газовой отрасли. и тут нужно, чтобы основной доход взымался через экспортную пошлину, то есть сверхприбыль, а не через налог на добычу полезных ископаемых. Здесь нужно отменить налоговый манёвр, это тоже может дать существенную прибавку к бюджету», — заметила депутат.
«У нас сейчас зона отсечения по уплате страховых взносов в социальный фонд около двух миллионов рублей в год. С этой суммы взносы платятся в размере 30 процентов, а сверх этой суммы взносы платятся в размере 15 процентов. Соответственно, богатые платят в процентном соотношении меньше, чем бедные и средние слои. Также часть высоких доходов у нас вообще не облагается взносами в социальный фонд. Это дивиденды, это вознаграждения членов совета директоров, — то есть всё, что идёт из прибыли, а это огромные деньги. Они подходным налогом облагаются, а вот взносами в социальный фонд нет, поэтому многие платят себе не зарплату, а уходят от налогообложения через дивиденды», — заключила Дмитриева.Только после этого можно говорить о введении прогрессивной налоговой шкалы, заметила депутат.
Читайте также:
Экономист Беляев раскрыл, почему власти не смогут укрепить рубль
В Госдуме призвали разрешить проходить службу в армии на заводах
Минфин в семь раз увеличит закупки валюты
Екатерина Шмакова