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В Госдуме назвали два условия для введения прогрессивного налога в России

07 сентября 2023, 12:33
Фото: IStock/alexialex

Фото: IStock/alexialex

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы до 30%. По его мнению, это поможет пополнить бюджет страны на 2,5 трлн рублей.
Однако депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам, доктор экономических наук Оксана Дмитриева призвала сначала решить проблемы с налогообложением в нефтяной и газовой отрасли, а также урегулировать вопрос со взносами в социальный фонд с высоких зарплат. Об этом она рассказала в беседе с «Радио 1».
«Налогообложение нефтяной отрасли существенно выше налогообложения газовой отрасли. и тут нужно, чтобы основной доход взымался через экспортную пошлину, то есть сверхприбыль, а не через налог на добычу полезных ископаемых. Здесь нужно отменить налоговый манёвр, это тоже может дать существенную прибавку к бюджету», — заметила депутат.

Дмитриева подчеркнула, что уже после решения этого вопроса можно перейти к следующему: уравнять отчисления в социальный фонд при низких и высоких зарплатах.
«У нас сейчас зона отсечения по уплате страховых взносов в социальный фонд около двух миллионов рублей в год. С этой суммы взносы платятся в размере 30 процентов, а сверх этой суммы взносы платятся в размере 15 процентов. Соответственно, богатые платят в процентном соотношении меньше, чем бедные и средние слои. Также часть высоких доходов у нас вообще не облагается взносами в социальный фонд. Это дивиденды, это вознаграждения членов совета директоров, — то есть всё, что идёт из прибыли, а это огромные деньги. Они подходным налогом облагаются, а вот взносами в социальный фонд нет, поэтому многие платят себе не зарплату, а уходят от налогообложения через дивиденды», — заключила Дмитриева.
Только после этого можно говорить о введении прогрессивной налоговой шкалы, заметила депутат.

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#деньги
#депутат
#налог
#госдума
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Глава Минэнерго Молдавии заявил, что «Газпром» проиграет дело о долгах в суде
07 сентября 2023, 12:29

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» проиграет в суде дело о погашении исторического долга, где бы оно ни рассматривалось. Об этом Парликов сообщил в эфире телеканала Jurnal TV.
По словам Парликова, одна из причин, по которой Молдавия согласилась выплатить определенную сумму и закрыть этот вопрос мирным путем, заключается в том, что Кишинев намерен рассмотреть эти дела в Арбитражном суде Москвы.

Напомним, в 2021 году Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании в следующем году. Отмечается, что «Газпром» предупреждал о том, что оставляет за собой право о полном прекращении поставок газа в Кишинев из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения.

Ранее в «Газпроме» выразили категорическое несогласие с решением Кишенева выплатить компании 8,6 из 709 миллионов долларов долга.

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#соглашения
#газпром
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#право
#молдавия
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British American Tobacco (BAT) объявила о продаже бизнеса в России и Белоруссии
07 сентября 2023, 09:57

Фото: istock / fizkes

Концерн British American Tobacco (BAT) объявила о продаже бизнеса в крупнейшей стране по обороту табака России и Белоруссии.
 Приобретает компанию консорциум российских инвесторов  "БАТ Россия", который возглавлял  менеджмент British American Tobacco. Напомним, что после начала СВО компания BAT приостановила инвестиции в РФ, но продолжала заниматься продажами. 

«Мы ожидаем, что сделка завершится в течение следующего месяца, как только будут выполнены определенные условия. После завершения проекта BAT больше не будет присутствовать в России и Беларуси и не будет получать никакой финансовой прибыли от продолжающихся продаж на этих рынках», — указано в сообщении на официальном сайте  BAT.
Отмечается, что используемые торговые марки останутся в собственности российских предпринимателей, что поможет сохранить привычный людям оборот продукции. После заключения сделки группа компаний получит название ITMS.

Одной из основных задач во время передачи бизнеса является стабильность бизнес процессов, обеспечение занятости работников предприятия в течение двух лет после заключения сделки и выполнение инвестиционной программы по согласованию с правительственной подкомиссией.

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#бизнес
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#сделки
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Экономист Разуваев предрёк обвал доллара к Новому году
06 сентября 2023, 19:42

Фото: istockphoto.com/IC

Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что уже к концу года курс доллара снизится до 75 рублей.
«Издание Bloomberg пишет, что под новый год доллар будет стоить по 85 рублей, и что такие значения курса останутся плюс-минус до весны. Вполне возможно! Но я не исключаю, что американская валюта может опуститься до значений 80, а то и 75 рублей. Ведь в связи с принятыми государством мерами и удешевлением доллара валютные спекулянты начнут фиксировать прибыль и сливать свои баксы», — высказал свое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Разуваев.

При этом, он отметил, что прогнозировать развитие рубля в сентябре сложно, поскольку его курс будет зависеть от ЦБ. Эксперт допустил, что Центробанк может увеличить ключевую ставку до 13%.

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Аналитик Колобанов рассказал, когда ждать стабилизации цен на газ
Аналитик Колобанов: цены на газ стабилизируются не ранее 2025 года
06 сентября 2023, 18:07

Фото: iStock/MikeMareen

Стабилизация мировых цен на газ ожидается не ранее чем через два-четыре года, когда появится избыток глобальных мощностей по сжижению газа. Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.
Эксперт привёл статистику роста цен на газ. Весной 2021 года стоимость тысячи кубометров газа возросла до 250-300 долларов, а уже весной 2022 года она дошла до своего максимума – 3892 долларов. Таких показателей не было ни разу за историю функционирования газовых хабов в Европе, то есть, с 1996 года.

Затем пошёл обратный процесс, и уже 25 мая прошлого года цена на газ опустилась до минимального показателя за период 2021-2022 года, составив менее 300 долларов.

В настоящее время, по словам Колобанова, нестабильность внешних поставок газа создаёт риск дефицита, за которым снова последует повышение цен.

При этом, на фоне снижения потребления газа в Европе, высокие цены не должны продержатся на рынке продолжительное время.

В заключение беседы с РИА Новости Колобанов отметил, что стабилизация цен, возможно, произойдёт в 2025-2027 годах. При этом, усложнить ситуацию может растущий спрос на газ в Азии.

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#газ
#цена
#спрос
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Экономист Суверов назвал причины очередного роста доллара
06 сентября 2023, 17:15

Фото: istockphoto.com/Baris-Ozer

Инвестиционный стратег Сергей Суверов объяснил, что очередной рост курса доллара до 98 рублей вызван дефицитом валюты.
Также на такую ситуацию повлияли и отток капитала, и слабый сальдо по торговому балансу.

В этой связи специалист допустил, что Центробанк может в скором времени повысить ключевую ставку.

«Поэтому, я думаю, курс может подорожать и дойти ближе к 100 рублям. Но потом рубль, спустя какое-то время, должен укрепиться и вернуться к 95 рублям», — добавил в беседе с RT Суверов.

До этого Банк России в сентябре увеличит в 10 раз продажу иностранной валюты. Общий объём достигнет 150 млрд рублей. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Радио 1» объяснил это тем, что действия Центрального Банка решают лишь поверхностные проблемы экономики.

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#рубль
#экономика
#курс
#центро доллар
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В Жуковском создадут новый индустриальный парк
06 сентября 2023, 16:53

Фото: Мининвест МО

В городском округе Жуковский появится одноимённый государственный индустриальный парк. К строительству в ближайшее время приступит Корпорация развития Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«На территории индустриального парка будет построено более 1 млн кв.м различных объектов. Совокупный объем инвестиций в проекты на территории «Жуковского» составят более 40 млрд рублей. Это позволит создать порядка 6 тысячи рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Индустриальный парк площадью 233 га будет расположен к юго-востоку от Москвы, в 24 км от МКАД, в черте городского округа Жуковский. Рядом находятся железная дорога, Новорязанское шоссе и международный аэропорт Жуковский.
«Учитывая, что городской округ является центром научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в авиационной промышленности, в индустриальном парке могут быть сконцентрированы высокотехнологичные производства. У них не будет проблем с квалифицированными кадрами, так как в городе развита система высшего и среднего образования», – отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.  
Помимо промышленных предприятий на территории «Жуковского» будут организованы пространства для магазинов, развлекательно-досуговых мероприятий и парковая зона.
 
Всю необходимую инженерно-транспортную инфраструктуру в индустриальном парке «Жуковский» планируют запустить в IV квартале 2025 года.

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#индустриальный парк
#промышленность
#экономика
#московская область
#подмосковье
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Производство колбасных изделий в Подмосковье за пять лет выросло на 40%
06 сентября 2023, 14:49

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье за пять лет более чем на 40% увеличился выпуск колбасных изделий. Регион добился этого, в том числе за счёт созданных для развития производства инвестиционных условий, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«В пищевой отрасли региона фиксируются значительные успехи. Так, за последние пять лет годовой объём производства колбасных изделий в Подмосковье вырос со 184,5 тыс тонн до 264,1 тыс тонн. В процентном соотношении рост превысил 43%», – сказала зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что только в части импортозамещения в регионе сейчас заявлено порядка 30 инвестпроектов в пищевой отрасли, в том числе проекты по производству колбасных изделий.

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#экономика
#колбаса
#производство
#московская область
#подмосковье
#продукты
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Экономист Беляев раскрыл, почему власти не смогут укрепить рубль
Экономист Беляев объяснил, почему продажа валюты не укрепит рубль
06 сентября 2023, 13:22

Фото: IStock/Diy13

Банк России в сентябре увеличит в 10 раз продажу иностранной валюты. Общий объём достигнет 150 млрд рублей.
После этих сообщений рубль укрепился, но ненамного – всего на 30 копеек. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Радио 1» объяснил это тем, что действия Центрального Банка решают лишь поверхностные проблемы экономики.
«Продажи валюты снимают только конъюнктурный фактор, он может затронуть только пару тройку рублей. Дальше они работать не могут. Может быть, они снимут ещё пару тройку рублей, но в крайне краткосрочном аспекте, с тенденцией возврата к 96, 97 и 98 рублям», — отметил эксперт.
По словам экономиста, в дальнейшем на укреплении рубля это никак не отразится. Российская валюта лишь может немного стабилизироваться, а затем снова продолжить медленное падение.
«В дальнейшем это не подействует никак на экономику, потому что это не затрагивает тех реальных, глубинных причин снижения рубля по отношению к доллару. А снижение рубля по отношению к доллару обусловлено тем, что у нас экономика находится в состоянии паузы и вялого застоя. И поскольку экономика у нас всё-таки работает, правда без активности, значит, можно говорить, что национальная валюта будет постепенно ослабевать и дойдёт до отметки 100-110 рублей за доллар. Ни о каком крахе говорить не стоит, никаких 200-300 рублей там нет», — рассказал Беляев.
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#доллар
#рубль
#экономика
#валюта
#падение
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Владелец службы доставки DPD планирует продать бизнес в России
06 сентября 2023, 12:18

Фото: istockphoto/BongkarnThanyakij

Французский почтовый холдинг GeoPost ведет переговоры о продаже российской службы доставки DPD. Среди покупателей — ряд крупных локальных логистических операторов, в числе которых «Деловые линии» и ПЭК.
Служба доставки DPD работает в 35 тысячах населенных пунктов России и других стран Евразийского экономического союза, а также в 200 государствах мира, сообщает «Коммерсант». Среди несомненных преимуществ этой компании эксперты называют налаженные логистические мощности для доставки как крупных, так и мелких грузов по всей территории России.

Осложнить проведение сделки по продаже DPD может весьма вероятное привлечение группы GeoPost к делу о банкротстве оператора постаматов PickPoint. Французскому холдингу принадлежат 29,07% акций этой компании. Долг PickPoint перед кредиторами превышает 2,6 миллиарда рублей и они могут помешать сделке по продаже бизнеса, так как могут быть приняты обеспечительные меры в виде запрета продажи  активов GeoPost, в том числе и доли в DPD.

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