В Госдуме назвали «собачьим бредом» прогнозы по инфляции Минэкономразвития

Фото: IStock/Oleg Elkov
По итогам этого года инфляция в России составит 7,5%, в 2024 году она прогнозируется на уровне 7,2%, но к декабрю снизится до 4,5%. Об этом в понедельник заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Однако в Госдуме назвали цифры нереалистичными. По оценке зампреда комитета Госдумы по экономической политике, научного руководителя института проблем глобализации Михаила Делягина, рост цен в стране уже сегодня достигает 30%. Об этом он рассказал «Радио 1».
Депутат подчеркнул, что прогнозы министра расходятся с реальностью. По словам собеседника, в следующем году россияне «в лучшем случае» столкнутся с инфляцией в 15%.
Путин назвал инфляцию одной из основных проблем экономики
Россиянам предсказали сильный рост цен после повышения ставки Центробанка
Экономист Зубец объяснил, почему россиянам для счастья нужно около 200 тысяч
«С одной стороны, некоторые товары дешевеют, потому что собрали урожай — это сезонное удешевление. С другой стороны, в результате девальвации хаотично растут цены на другие товары, и товары с прошлой и текущей закупки могут отличаться в цене в полтора раза. Я думаю, что [инфляция сейчас] больше 30% это точно», — сказал Делягин.
«Это бред собачий, как и все прогнозы Минэкономразвития. [Будущая инфляция] всецело зависит от государственной политики. Если государство будет продолжать политику стимулирования монополий, если господин Решетников будет продолжать выполнять свои обязанности также, как он выполняет их сегодня, то реальный рост цен может быть 15 процентов. И если будет действительно так, то это большое счастье, потому что, скорее всего, инфляция будет больше в следующем году. Но Росстат всё равно нарисует, сколько ему нужно, потому что у нас уже второй руководитель Росстата не имеет отношения к статистике», — отметил Михаил Делягин.Читайте также:
Путин назвал инфляцию одной из основных проблем экономики
Россиянам предсказали сильный рост цен после повышения ставки Центробанка
Экономист Зубец объяснил, почему россиянам для счастья нужно около 200 тысяч
Екатерина Шмакова