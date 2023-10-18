В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов

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Согласно предложениям рабочей группы, приостановку закона предлагается сделать бессрочной или отменить его вовсе. Сенин пояснил, что если государство не может исполнить обязательства, то правильнее будет в этом признаться, однако для этого нужны веские аргументы.
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