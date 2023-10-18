В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов

«По итогам передачи компании «Комус» логистического объекта «Южные врата» станет 35 индустриальным парком Московской области, который будет заполнен на 100%. Всего в Московской области на сегодняшний день работают 69 индустриальных парков, общий уровень заполняемости этих площадок составляет 84% »,- отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.