В Госдуме попросили Минфин рассмотреть введение минимальных цен на сидр и пиво

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Депутаты ГД РФ рекомендовали Минфину рассмотреть введение минимальных розничных цен на пиво, сидр и медовуху
Комитет ГД РФ по экономической политике рекомендовал Минфину и Росалкогольрегулированию рассмотреть введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво, медовуху и сидр, а также оценить создание реестра дистрибьютеров перечисленной продукции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на протокол заседания комитета по экономической политике.
На фоне массовых отравлений в российских регионах в Госдуме обсудили предложения по регулированию производства и оборота пивной продукции.
Отмечается, что мнения производителей спиртных напитков по вопросу таких нововведений разделились.
Ранее «Радио 1» писало, что в России попросили установить минимальную цену на сидр в размере 150 рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
На фоне массовых отравлений в российских регионах в Госдуме обсудили предложения по регулированию производства и оборота пивной продукции.
«Рекомендовать министерству финансов РФ совместно с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка рассмотреть вопрос о введении минимальных розничных цен на пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху», — цитирует агентство текст протокола.
Отмечается, что мнения производителей спиртных напитков по вопросу таких нововведений разделились.
Ранее «Радио 1» писало, что в России попросили установить минимальную цену на сидр в размере 150 рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян