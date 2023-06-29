В Госдуме предложили увеличить налог для богатых москвичей

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Депутат ГД Чернышов предложил увеличить налог на доходы богатых москвичей до 20%
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову с письмом, в котором предлагает повысить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 20% для высокодоходных граждан, в частности для тех, кто проживает в Москве и имеет годовой доход более 25 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Чернышов напомнил, что в России уже более года действует прогрессивная система налогообложения, согласно которой доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год, облагаются 15% налогом вместо базовой ставки 13%.
Чернышов утверждает, что средства, вырученные от «налога на богатство», должны быть использованы на финансирование инфраструктуры, благоустройства, создание новых парков и детских площадок.
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Андрей Гаврилов