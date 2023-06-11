В Госдуме рассказали, почему в 2025 году пенсии проиндексируют дважды

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«До 2025 года действует переходный период. В это время страховые пенсии увеличивают на определенный индекс, но не менее чем на тысячу рублей в год», —сообщил Ярослав Нилов «Российской Газете».
Ранее юрист Виноградов объяснил, как распознать недоплату пенсии. Пенсионные выплаты могут оказаться меньше, чем следуют, из-за ошибки в расчетах, сообщил агентству «Прайм» член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Виноват в недоплатах может быть работодатель, не плативший взносы за сотрудника. Уточняется, если пенсионер заметил ошибку в расчетах, что ему следует обратиться в Соцфонд и одновременно в прокуратуру.