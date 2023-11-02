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В Госдуме выступили против пересмотра тарифов на электроэнергию

В Госдуме назвали неэффективным пересмотр тарифов на электроэнергию
02 ноября 2023, 12:55
Фото: IStock/VvoeVale

Фото: IStock/VvoeVale

В России планируют изменить систему тарифов на электроэнергию для населения. Уже с 2024 года правительство хотят переложить дифференциацию ставок на регионы. Те, кто согласится пойти на такой шаг, смогут по-прежнему превышать предельный объём перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов). Если же региональные власти решат не трогать тарифы для граждан, то должны будут субсидировать их за свой счет.
Однако зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, зампред комиссии по обеспечению жилищных прав граждан ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что это не первая попытка российского правительства внедрить норму о социальных нормах на потребление электроэнергии. В беседе с «Радио 1» депутат рассказала, что все тестовые реформы не показали должного результата.
«Промышленность потребляет процентов восемь электроэнергии, а население — 20-30 процентов от силы. Тут уже очевидно, что если и существует перекрестное субсидирование, то оно не настолько велико, чтобы быть заметным, повлиять на ситуацию. Кроме того, такой пилотный опыт уже показал, что система особого эффекта не дала. Те регионы, которые приняли норму потребления, сопоставимую с реальным потреблением людей, никакой экономии реальной не ощутили, а те, которые приняли жесткие нормы, уменьшив фактически потребление, они столкнулись с протестами населения. Потому что серьёзные потребители электроэнергии – это семьи с детьми, те, кто находятся дома в основном», — сказала парламентарий.

По мнению Развортневой, оптимизировать процесс нужно изнутри. Например, объединить производство, передача, сбыт электроэнергии.
«Можно объединить это все, как было в советские времена, в единую систему и убрать дополнительные административные аппараты, которые на каждом этапе возникают и получают немалые деньги», — добавила собеседница.
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#регионы
#госдума
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В Минфине прокомментировали повышение ставки НДФЛ
Замминистра финансов Сазанов: Повышение ставок НДФЛ не планируется
02 ноября 2023, 12:55

Фото: istock / AlekseiAntropov

Министерство финансов Российской Федерации не планирует повышение ставок НДФЛ в 2023 и 2024 годах, а также повторное введение налога на сверхприбыль. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает РИА Новости.

«Повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики не планируется. Повышение ставок НДФЛ не предусмотрено в рамках текущего бюджетного цикла и в 2024 году не планируется», — сказал он.
Сазанов отметил, что на следующий год не планируется рост ставок. Он также заявил, что в ноябре текущего года планируют принять законопроект, который должен будет поможет бизнесу сгладить последствия остановки отдельных положений соглашений с «недружественными» странами.

Ранее в РФ ввели разовый налог на сверхприбыль для больших компаний, у которых средняя прибыль превышает 1 млрд. рублей. Так, власти планируют до 24 января 2024 года получить дополнительные 300 млрд. рублей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Госдуме выступили против пересмотра тарифов на электроэнергию. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#рост
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Россия в сентябре нарастила золотой запас до пятого места в мире
02 ноября 2023, 05:31

Фото: iStock/macky_ch

Золотые резервы России по результатам сентября 2023 года вышли на рекордный уровень в 2,36 тысячи тонн. Этот факт позволяет РФ занять по соответствующему показателю пятую позицию в мире. Об этом пишет РИА Новости.
В сентябре Российская Федерация повысит золотые запасы на 2% или на 44 тонны. На фоне того, что в конце сентября стоимость золота уменьшилась, вложения в этот драгметалл уменьшились до 140,5 миллиарда долларов или на 3%.

При этом абсолютными лидерами остаются США, их золотой резерв составляет 8,1 тысячи тонн золота. Следом идут Германия, Италия и Франция. Также в десятке лидеров находятся Китай, Швейцария, Япония, Турция и Индия.

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#франция
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#индия
#италия
#турция
#германия
#швейцария
#россия
#золото
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Экономист Беляев предсказал будущее курса рубля
Экономист Беляев спрогнозировал курс 95-96 рублей за доллар до конца года
02 ноября 2023, 03:48

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что соотношение рубля и доллара напрямую зависит от общего состояния экономик двух стран, и описал будущее курса до конца текущего года. Об этом пишет «Лента.ру».
«Нынешние действия Центрального Банка позволили смахнуть спекулятивный налет и сгладить конъюнктурные воздействия на курс, но радикально поменять ситуацию и тенденцию, конечно, это не в состоянии», — цитирует издание слова экономиста.

Беляев отметил, что российская экономика, с одной стороны, оживилась. Однако с другой, при учёте текущей ключевой ставки, ей будет непросто повышать свою эффективность и показывать динамичные темпы развития, считает экономист. Поэтому мало шансов, что нынешнее укрепление рубля станет тенденцией, ​заключил он.

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#экономика
#курс
#рубль
#доллар
#россия
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Путин призвал готовиться к усилению антироссийских санкций Запада
Путин: РФ должна готовиться к усилению санкций Запада
01 ноября 2023, 21:23

Фото: iStock/AlexLMX

Президент России Владимир Путин заявил, что страна должна быть готова к усилению западных антироссийских санкций. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам экономики.
Глава государства подчеркнул, что за прошедшие годы западные страны приняли десятки пакетов антироссийских санкций, поэтому стоит ждать, что введение ограничений в отношении России продолжится. 

Однако Путин подчеркнул, что Запад, пытавшийся своими санкциями сломить Россию, на деле ударил по собственной экономике. 

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит 12-й пакет антироссийских санкций. В него будут внесены более 100 физических и 40 юридических лиц. Но самым главным моментом, который окажет сильное влияние на Россию, окажется запрет на импорт алмазов. 

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#россия
#евросоюз
#санкции
#экономика
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Путин дал оценку состоянию российской экономики
Путин: российская экономика в целом развивается стабильно
01 ноября 2023, 21:03

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в России развивается стабильно и предсказуемо. Об этом глава государства сообщил во время совещания по вопросам экономики.
Ссылаясь на данные оперативной статистики, Путин заявил, что экономическая ситуация в стране развивается согласно ранее названным прогнозам. 

Путин отметил повышение показателя ВВП России, который по сравнению с прошлым годом вырос на 2,8% за прошедшие девять месяцев. 

Также глава государства подчеркнул, что в августе и в сентябре произошло двукратное увеличение показателей до 5,2% в годовом выражении. Ранее об этом сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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#владимир путин
#экономика
#россия
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Автоконцерны попросили помощи у властей из-за проблем с доставкой авто в салоны
«Соллерс» и АвтоВАЗ обратились в ведомства из-за дефицита автовозов
01 ноября 2023, 20:10

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Российские автоконцерны АвтоВАЗ и «Соллерс» обратились к Минтранс и Минпромторг с просьбами разрешить ситуацию с повышением цен на доставку готовых машин с заводов в дилерские центры. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что проблемная ситуация возникла из-за недостатка автовозов, которые осуществляют доставку готовых автомобилей в места их продажи, а также сложней с ввозом такого транспорта по параллельному импорту. Кроме того, оказывает влияние и дефицит водителей автовозов. В результате этого возникло двукратное повышение цен на логистику. 

Так, Ульяновскому автомобильному заводу (УАЗ) с 1 ноября пришлось ввести надбавку к стоимости автомобилей в размере 50 тысяч рублей. Такая мера принята, чтобы частично компенсировать достатку авто до дилерских центров. 

В «Соллерс» также добавили, что россияне могут приобрести автомобили без надбавки к цене, заказав их непосредственно с завода. Но в таком случае придётся ждать машину от трёх до шести месяцев.

В компании АвтоВАЗ подтвердили повышение цен на логистику. В настоящее время автопроизводитель рассматривает варианты компенсации таких затрат. Но пока не уточняется, ожидается ли подорожание моделей этой российской марки. 

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#автомобили
#производители
#россия
#цены
#дефицит
#автоваз
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Евросоюз заполнил украинские хранилища избытком своего газа
FT: ЕС заполнил все свои хранилища газа, поэтому начал использовать украинские
01 ноября 2023, 19:41

Фото: iStock/Anton Zubchevskyi

Европейские подземные газовые хранилища (ПХГ) переполнены, поэтому компании начали использовать украинские мощности. Об этом сообщает издание Financial Times.
Отмечается, что большое количество европейских хранилищ подходят к пиковому заполнению, некоторые уже переполнены. В связи с этим компании начали хранить избыток газа на Украине. По данным «Нафтогаза», в украинских хранилищах размещается уже два млрд кубометров газа. 

По состоянию на 30 октября украинские ПХГ заполнены на 38,29%, поскольку страна не использует столько газа, на сколько рассчитаны хранилища. Европейские же хранилища заполнены уже на 99,24%, но закачка газа в них продолжается. 

Также уточняется, что поставщики из Европы приняли решение о хранении газа на Украине из-за крайне выгодных условий. Так, в стране довольно низкие тарифы, поставщики освобождаются от таможенных пошлин на срок в три года, а сами ПХГ располагаются глубоко под землёй и удалены от зоны проведения спецоперации. 

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#газ
#евросоюз
#украина
#хранение
#тарифы
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Аналитик Кабаков назвал повышение ставки оправданным
01 ноября 2023, 19:17

Фото: istockphoto.com/marchmeena29

Директор по стратегии инвестиционной компании Ярослав Кабаков объяснил, что с учётом нынешней инфляции повышение ключевой ставки является оправданным.
«Повышение ключевой ставки абсолютно оправдано с учётом инфляции, которую мы наблюдаем. Темпы инфляции в диапазоне тех же самых 15%. Тем не менее, хоть повышай ключевую ставку, хоть не повышай, всё равно будет происходить и рост инфляции, и повышение ставки будет оказывать очень слабый эффект без структурных изменений в экономике и действий, связанных с перенастройкой экономической системе страны», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кабаков.

Ранее депутат, член Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров заявил, что бороться с инфляцией можно с помощью повышения процентной ставки или её обнуления.

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#россия
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Депутат Фёдоров заявил о двух основных путях борьбы с инфляцией
01 ноября 2023, 19:06

Фото: istockphoto.com/Mongkol Onnuan

Депутат, член Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров заявил, что бороться с инфляцией можно с помощью повышения процентной ставки или её обнуления.
«Для решения проблемы инфляции надо или уменьшить деньги, что делает ЦБ, или увеличить товары. Особенность РФ в том, что она производит в среднем за 30 лет товаров в два раза больше, чем потребляет с мирового рынка, а разницу направляет в валютные резервы. Бороться с инфляцией можно двумя путями – повышать процентную ставку, что приведёт к удорожанию импорта товаров, или обнулять процентную ставку, запускать механизм увеличения импорта», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Фёдоров.

Последний вариант, по словам парламентария, приведёт к необходимости повышения доходов людей и созданию условия для мощных национальных инвестиций. Кроме того, обнуление процентной ставки приведёт к национальному капиталу, и, возможно, к реформе по национализации власти.

При этом, Фёдоров назвал ещё одну особенность экономики России: в ней нет национальных инвестиций, а есть лишь импортные.

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#деньги
#рф
#цб
#инфляция
#ставка
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