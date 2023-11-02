В Госдуме выступили против пересмотра тарифов на электроэнергию

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В России планируют изменить систему тарифов на электроэнергию для населения. Уже с 2024 года правительство хотят переложить дифференциацию ставок на регионы. Те, кто согласится пойти на такой шаг, смогут по-прежнему превышать предельный объём перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов). Если же региональные власти решат не трогать тарифы для граждан, то должны будут субсидировать их за свой счет.
Однако зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, зампред комиссии по обеспечению жилищных прав граждан ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что это не первая попытка российского правительства внедрить норму о социальных нормах на потребление электроэнергии. В беседе с «Радио 1» депутат рассказала, что все тестовые реформы не показали должного результата.
По мнению Развортневой, оптимизировать процесс нужно изнутри. Например, объединить производство, передача, сбыт электроэнергии.
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«Промышленность потребляет процентов восемь электроэнергии, а население — 20-30 процентов от силы. Тут уже очевидно, что если и существует перекрестное субсидирование, то оно не настолько велико, чтобы быть заметным, повлиять на ситуацию. Кроме того, такой пилотный опыт уже показал, что система особого эффекта не дала. Те регионы, которые приняли норму потребления, сопоставимую с реальным потреблением людей, никакой экономии реальной не ощутили, а те, которые приняли жесткие нормы, уменьшив фактически потребление, они столкнулись с протестами населения. Потому что серьёзные потребители электроэнергии – это семьи с детьми, те, кто находятся дома в основном», — сказала парламентарий.
«Можно объединить это все, как было в советские времена, в единую систему и убрать дополнительные административные аппараты, которые на каждом этапе возникают и получают немалые деньги», — добавила собеседница.Читайте также:
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Екатерина Шмакова