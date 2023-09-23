В Госдуме заявили, что удержать низкие цены на бензин в России невозможно

Фото: Фотобанк Московской области
Глава комитета Госдумы по энергетике, депутат-единоросс Павел Завальный заявил, что, по его мнению, удержать низкие цены на бензин в России «невозможно». Об этом пишет «Московский комсомолец».
Он считает, что сделать это не поможет и введенный правительством РФ запрет на экспорт топлива.
По словам Завального, субсидировать внутренний рынок за счет внешнего, удерживая таким образом низкие цены на топливо для российских потребителей, при текущих параметрах демпфера по топливу и экспортных пошлинах не получится.
Парламентарий полагает, что для стабилизации цен на топливо в РФ «надо подкорректировать налоговый маневр с точки зрения таможенных пошлин, демпфера и механизма компенсации» с учетом текущей ситуации. Также Павел Завальный считает, что введенный правительством запрет на экспорт бензина и дизтоплива будет действовать «неделю-две, максимум месяц».
При этом в министерстве энергетики РФ ожидают снижения цен на бензин и дизельное топливо как в опте, так и у независимых АЗС, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов.
Снижение цен в мелком и крупном опте даст стабилизацию и необходимую доходность и в розничном сегменте, что позволит независимым заправщикам также снизить цены, отметил Рубцов. Кроме того, недавно введенные правительством РФ ограничения на экспорт бензина и дизеля позволят пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, что также может привести к дополнительному снижению цен.
Напомним, Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизеля. Несмотря на слухи, запрет введен всем государствам, кроме стран Евразийского экономического союза.
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По словам Завального, субсидировать внутренний рынок за счет внешнего, удерживая таким образом низкие цены на топливо для российских потребителей, при текущих параметрах демпфера по топливу и экспортных пошлинах не получится.
При этом в министерстве энергетики РФ ожидают снижения цен на бензин и дизельное топливо как в опте, так и у независимых АЗС, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов.
Снижение цен в мелком и крупном опте даст стабилизацию и необходимую доходность и в розничном сегменте, что позволит независимым заправщикам также снизить цены, отметил Рубцов. Кроме того, недавно введенные правительством РФ ограничения на экспорт бензина и дизеля позволят пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, что также может привести к дополнительному снижению цен.
Напомним, Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизеля. Несмотря на слухи, запрет введен всем государствам, кроме стран Евразийского экономического союза.
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Артем Путинцев