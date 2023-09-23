В Госдуме заявили, что удержать низкие цены на бензин в России невозможно

В Московской области с начала года собрали более 100 тыс тонн овощей закрытого грунта. В 2022 году за аналогичный период была собрана 81 тысяча тонн. Таким образом, объём производства тепличных овощей увеличили на 23%, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.