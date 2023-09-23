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В Госдуме заявили, что удержать низкие цены на бензин в России невозможно

23 сентября 2023, 02:36
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

Глава комитета Госдумы по энергетике, депутат-единоросс Павел Завальный заявил, что, по его мнению, удержать низкие цены на бензин в России «невозможно». Об этом пишет «Московский комсомолец».
Он считает, что сделать это не поможет и введенный правительством РФ запрет на экспорт топлива.

По словам Завального, субсидировать внутренний рынок за счет внешнего, удерживая таким образом низкие цены на топливо для российских потребителей, при текущих параметрах демпфера по топливу и экспортных пошлинах не получится.


Парламентарий полагает, что для стабилизации цен на топливо в РФ «надо подкорректировать налоговый маневр с точки зрения таможенных пошлин, демпфера и механизма компенсации» с учетом текущей ситуации. Также Павел Завальный считает, что введенный правительством запрет на экспорт бензина и дизтоплива будет действовать «неделю-две, максимум месяц».

При этом в министерстве энергетики РФ ожидают снижения цен на бензин и дизельное топливо как в опте, так и у независимых АЗС, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов.

Снижение цен в мелком и крупном опте даст стабилизацию и необходимую доходность и в розничном сегменте, что позволит независимым заправщикам также снизить цены, отметил Рубцов. Кроме того, недавно введенные правительством РФ ограничения на экспорт бензина и дизеля позволят пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, что также может привести к дополнительному снижению цен.

Напомним, Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизеля. Несмотря на слухи, запрет введен всем государствам, кроме стран Евразийского экономического союза.


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#бензин
#цены
#топливо
#госдума
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В Дмитрове в 2024 году построят производство готовых блюд
22 сентября 2023, 22:50

Фото: Главгосстройнадзор МО

Вблизи деревни Гришино Дмитровского городского округа появится фабрики-кухни. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, сотрудники которого проверили ход строительства.
На предприятии будут выпускать около 150 наименований готовых блюд под брендом «Аппетитов – готовая еда», а также полуфабрикатов из подмосковного сырья. Площадь объекта превысит 25 тыс кв м, а мощность производственного блока составит 40 тонн в сутки.
 
Завершить строительство планируют в III квартале будущего года. На новом производстве создадут 265 рабочих мест.

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#производство
#дмитров
#подмосковье
#московская область
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Стала известна дальнейшая ситуация на нестабильном нефтяном рынке
Деев: на нефтяных биржах скоро будет наблюдаться ажиотаж
22 сентября 2023, 20:57

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Руководитель департамента AMarkets Артём Деев спрогнозировал дальнейшее развитие ситуации на нефтяном рынке. Об этом сообщает RT.
Деев отметил, что на прошлой неделе, впервые за этот год, цена нефти марки Brent подскочила до отметки в 95 долларов за баррель. Следом за этим, начали подниматься цены и на другие марки нефти.

По словам собеседника RT, на нефтяном рынке сейчас наблюдается сложная ситуация. Сократили поставки Россия и страны ОПЕК . Вскоре ограничит поставки нефти и Саудовская Аравия. Специалист уверен, что в ближайшем будущем стоит ожидать роста котировок и заметного ажиотажа на биржах. 

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#нефть
#биржа
#прогноз
#рынок
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В Подмосковье за год увеличили сбор тепличных овощей на 23%
22 сентября 2023, 20:46

Фото: администрация г. о. Кашира

В Московской области с начала года собрали более 100 тыс тонн овощей закрытого грунта. В 2022 году за аналогичный период была собрана 81 тысяча тонн. Таким образом, объём производства тепличных овощей увеличили на 23%, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
По данным министерства, с начала 2023-го в Подмосковье в теплицах собрали 56 тыс тонн огурцов, 42,7 тыс тонн томатов и 1,8 тыс тонн других овощей.
 
При этом Подмосковье лидирует в России по динамике роста площадей теплиц. С 2014 года в регионе успешно заработали 12 крупных тепличных проектов общей площадью более 220 га. 
 
Строительство крупных тепличных комплексов позволило региону за девять лет увеличить производство овощей закрытого грунта более чем в 10 раз.

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#экономика
#минсельхозпрод мо
#овощи
#теплица
#урожай
#подмосковье
#московская область
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В Минэнерго объяснили причину роста тарифов на газ и электроэнергию
Минэнерго объяснило индексацию тарифов на газ и электроэнергию ростом издержек
22 сентября 2023, 20:31

Фото: iStock/gopixa

В Минэнерго России объяснили, что причиной индексации тарифов на газ и электроэнергию является рост издержек производителей и поставщиков из-за общего увеличения цен.
«В Минэнерго считают, что основная причина индексации тарифов – рост издержек производителей и поставщиков, связанных с общим увеличением цен в экономике (инфляционная составляющая), а также в конкретной сфере (например, на энергоресурсы для производства электроэнергии)», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, с помощью индексации будут компенсированы издержки производителей и поставщиков. Кроме того, будет увеличена надёжность энергосистем, благодаря чему потребители будут обеспечены бесперебойным электроснабжением.

При этом индексация тарифов на газ позволит продолжить программу социальной газификации на новых российских территориях, которые нуждаются в восстановлении газовой инфраструктуры.

Ранее стало известно, что рост совокупного платежа по квитанциям ЖКХ в следующем году не будет выше 9,8%. Такие цифры приводятся в прогнозе социально-экономического развития России на период 2024-2026 годов.

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#жкх
#газ
#цены
#индексация
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Рост тарифов на услуги ЖКХ в 2024 году не превысит 9,8%
22 сентября 2023, 19:35

Фото: istockphoto/Kiwis

Рост совокупного платежа по квитанциям ЖКХ в следующем году не будет выше 9,8%. Такие цифры приводятся в прогнозе социально-экономического развития России на период 2024-2026 годов.
Документ опубликован на официальном сайте Минэкономразвития РФ. При расчете показателей индексации платежей граждан за коммунальные услуги учитывалась динамика затрат ресурсоснабжающих организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, доля расходов на электроснабжение и газоснабжение. Индексация общих платежей граждан составит в 2024 году 9,8%, в 2025 году — 5,7%, в 2026 году — 4%.

Правительство России ранее переносило индексацию платежей за газ, тепло- и водоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Таким образом, следующая индексация тарифов будет произведена только 1 июля 2024 года.

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#газ
#правительство
#водоснабжение
#услуги
#тепло
#газоснабжение
#индексация
#рф
#жкх
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Подмосковье стало лидером окружного этапа премии «Экспортёр года» в ЦФО
22 сентября 2023, 19:15

Фото: Istockphoto / Tryaging

Московская область стала лидером окружного этапа Всероссийской премии «Экспортёр года» в Центральном федеральном округе по числу проектов, отмеченных конкурсной комиссией. В Подмосковье насчитывается 15 таких проектов. В Москве комиссия выделила 13 проектов, в Смоленской области – семь.
Награждение победителей и призёров состоится 26 сентября в Смоленске на площадке отеля «Дубрава». Начало церемонии – в 15 часов. 
 
Победители в ЦФО определены решением комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, Российского экспортного центра и бизнес-сообщества. Всего названы лидеры в 20 номинациях, каждый победитель номинирован на федеральный финал. 
 
«Конкурс «Экспортер года» имеет большое значение для развития экспортной деятельности, способствует привлечению внимания к успешным предприятиям и стимулирует развитие международной торговли», – заявила гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
 
Победители федерального этапа конкурса «Экспортёр года» будут названы на Международном экспортном форуме «Сделано в России», который состоится 19-20 октября.

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#экспорт
#премия
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Минфин предложил рассчитывать бюджетное правило исходя базовой из цены на нефть
22 сентября 2023, 18:46

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Министерство финансов России предлагает с 2024 года вернуться к расчету параметров бюджетного правила, исходя из базовой цены на нефть (60 долларов за баррель), а не суммы доходов. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на заседании правительства.
Реализация бюджетной политики в период 2024-2026 годов запланировано в логике бюджетного правила с постепенным выходом на первичный баланс бюджета к 2025 году. Как пояснил министр финансов, это позволит защитить экономику и бюджет от различных внешних потрясений.

Ранее сообщалось, что в 2023-2025 годах было запланировано действие переходного варианта бюджетного правила, когда при превышении номинального объема нефтегазовых доходов 8 триллионов рублей сверхдоходы направляются в фонд национального благосостояния России (ФНБ). Решение о выходе на рынок Минфин собирался в течение этого времени принимать ориентируясь на базовый месячный объем этих доходов. Сейчас ведомство предложило вернуться к варианту с расчетом параметров бюджетного правила исходя из базовой цены на нефть.

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#рынок
#бюджет
#нефть
#цены
#правила
#министр
#фонд
#минфин
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Министр Решетников: К концу года доллар будет стоить 94 рубля
22 сентября 2023, 17:27

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Министерство экономического развития России прогнозирует к концу года укрепление национальной валюты. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что американский доллар к началу 2024 года будет стоить 94 рубля.
Новое равновесие в 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала будет складываться в пределах 90-92 рублей за доллар, сообщил министр Минэкономразвития, представляя на заседании правительства в пятницу, 22 сентября, основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на период 2024-2026 годов.

Стоит отметить, что во второй половине сентября рубль имеет тенденцию к стабилизации  курса и укреплению. Доллар уже торгуется ниже 96 рублей за единицу.

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#доллар
#рубль
#изменения
#страны
#министр
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Под Рузой появится импортозамещающее производство газобетонных блоков
22 сентября 2023, 17:20

Фото: Мининвест МО

В Рузском городском округе стартовало строительство производства по выпуску стройматериалов в рамках импортозамещения. Завод «М-Блок» получил в аренду участок по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвестиции в строительство составляют около 20 млн рублей. Продукция завода – стеновые и перегородочные блоки из газобетона, объём производства составит до 1,5 тыс кубометров в месяц. Предприятие планируют запустить в будущем году. Там создадут около 20 рабочих мест», – рассказала Зиновьева
Работы уже находятся в активной фазе. На площадке залили фундамент. Сейчас идут закладка стен и изготовление ферм для крыши. 
«Новое производство завода «М-Блок» позволит заменить импортные блоки из газобетона, широко применяющиеся при строительстве многоквартирных домов», – отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Она добавила, что несмотря на санкции, российский строительный сектор продолжает расширяться. Регион поддерживает создание новых производств.
 
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