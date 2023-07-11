В Химках за 5 лет реализовано свыше 50 масштабных инвестпроектов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Реализация инвестпроектов обеспечила жителей округа новыми рабочими местами и обеспечила увеличение заработной платы.
В городском округе Химки создан благоприятный инвестиционный климат, так как за прошедшие 5 лет в муниципалитете реализовано 52 крупных инвестиционных проекта, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
Одними из крупнейших успешных инвестиционных проектов выступают технопарк «Сходня Гранд», предприятие по производству пищевых добавок, Институт ядерной медицины и производственно-складской комплекс.
Реализация инвестпроектов обеспечила жителей округа новыми рабочими местами и обеспечила увеличение заработной платы. В муниципалитете появилось свыше 24 тысяч новых рабочих мест, а зарплата увеличилась до 107 тысяч.
В пресс-службе добавили, что в Химках планируется реализация 16 новых инвестпроектов в 2023 году., из числа которых 4 проекта уже реализованы.
В округе уделяется достаточно много внимания проектам по импортозамещению, инвестиции в которые составили порядка 4 миллиарда рублей.
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В Химках откроются новые предприятия, благодаря которым в округе появятся 670 новых рабочих мест.
Прибыль химкинских предприятий за пять лет увеличилась на 70%.
Глава Химок Волошин выступил с ежегодным обращением к жителям. В ежегодном обращении Волошин рассказал о развитии городского округа Химки.
«Мы заинтересованы в том, чтобы химкинские предприятия росли и развивались, стараемся создать для них благоприятный инвестиционный климат. Сегодня в Химках есть всё для успешного ведения бизнеса — удобная логистика, офисы А-класса, промышленные кластеры, технопарки, складские комплексы. Команда нашей администрации всегда готова проконсультировать и помочь предпринимателям в решении любых вопросов», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Реализация инвестпроектов обеспечила жителей округа новыми рабочими местами и обеспечила увеличение заработной платы. В муниципалитете появилось свыше 24 тысяч новых рабочих мест, а зарплата увеличилась до 107 тысяч.
В пресс-службе добавили, что в Химках планируется реализация 16 новых инвестпроектов в 2023 году., из числа которых 4 проекта уже реализованы.
В округе уделяется достаточно много внимания проектам по импортозамещению, инвестиции в которые составили порядка 4 миллиарда рублей.
Читайте также:
В Химках откроются новые предприятия, благодаря которым в округе появятся 670 новых рабочих мест.
Прибыль химкинских предприятий за пять лет увеличилась на 70%.
Глава Химок Волошин выступил с ежегодным обращением к жителям. В ежегодном обращении Волошин рассказал о развитии городского округа Химки.
Алиса Сергиенко