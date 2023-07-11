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В Химках за 5 лет реализовано свыше 50 масштабных инвестпроектов

11 июля 2023, 16:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Реализация инвестпроектов обеспечила жителей округа новыми рабочими местами и обеспечила увеличение заработной платы.
В городском округе Химки создан благоприятный инвестиционный климат, так как за прошедшие 5 лет в муниципалитете реализовано 52 крупных инвестиционных проекта, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы заинтересованы в том, чтобы химкинские предприятия росли и развивались, стараемся создать для них благоприятный инвестиционный климат. Сегодня в Химках есть всё для успешного ведения бизнеса — удобная логистика, офисы А-класса, промышленные кластеры, технопарки, складские комплексы. Команда нашей администрации всегда готова проконсультировать и помочь предпринимателям в решении любых вопросов», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Одними из крупнейших успешных инвестиционных проектов выступают технопарк «Сходня Гранд», предприятие по производству пищевых добавок, Институт ядерной медицины и производственно-складской комплекс.

Реализация инвестпроектов обеспечила жителей округа новыми рабочими местами и обеспечила увеличение заработной платы. В муниципалитете появилось свыше 24 тысяч новых рабочих мест, а зарплата увеличилась до 107 тысяч.

В пресс-службе добавили, что в Химках планируется реализация 16 новых инвестпроектов в 2023 году., из числа которых 4 проекта уже реализованы.

В округе уделяется достаточно много внимания проектам по импортозамещению, инвестиции в которые составили порядка 4 миллиарда рублей.

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Прибыль химкинских предприятий за пять лет увеличилась на 70%.

Глава Химок Волошин выступил с ежегодным обращением к жителям. В ежегодном обращении Волошин рассказал о развитии городского округа Химки.
#Химки
#Дмитрий Волошин
#инвестпроект
#инвестиции
#импортозамещение
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Глава ВТБ рассказал Путину об иммунитете к западным санкциям
11 июля 2023, 16:12

Фото: iStock/alexialex

Глава ВТБ Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным заявил, что санкции помогли России выработать иммунитет. Об этом сообщает РБК.
«Что касается тех санкций, которые против нас применили, вы знаете, может быть, благодаря им мы выработали определенный иммунитет и повысили свой суверенитет в этом вопросе», — сообщил он.

Костин заявил, что западные санкции привели к разрушению мировой торговли и росту инфляции. Фактически, США сейчас находится в стадии крупнейшего с 2008 года банковского кризиса, который переходит на Европу.

При этом, глава ВТБ подчеркнул, что российский банковский сектор «чувствует себя надёжно», несмотря на прошлогодние убытки.

Ранее сообщалось, что в день начала специальной военной операции США наложили на ВТБ блокирующие санкции. Совокупный убыток банка в прошлом году составил 612,6 млрд рублей – это рекордный показатель в истории ВТБ. 

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#ВТБ
#банк
#экономика
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Воробьёв: власти Подмосковья продолжат помогать КБ «Радуга» привлекать специалистов
11 июля 2023, 15:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и полпред президента по Центральному федеральному округу Игорь Щёголев посетили в Дубне конструкторское бюро «Радуга». Это предприятие – один из мировых лидеров в создании высокоточного оружия.
В КБ разрабатывают, производят и модернизируют отечественные управляемые ракеты классов «воздух-земля», «корабль-корабль» и «земля-земля». Среди них – ударные ракеты авиационного базирования Х-20, К-10С, КСР-5 и Х-22, ракеты семейства Х-55, противокорабельные комплексы с ракетами П-15 и «Термит», беспилотные торпедоносцы и крылатые ракеты 85Р.
 
«Радуга» выполняет гособоронзаказ, входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и является одним из градообразующих предприятий для Дубны.
 
Воробьёв и Щёголев осмотрели экспонаты музея предприятия, в том числе образцы вооружения, посетили цеха металлообработки и окончательной сборки, встретился с коллективом конструкторского бюро.
«Наш президент поставил задачу не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качество продукции. Мы приехали сегодня узнать, как наше стратегическое предприятие справляется с новыми вызовами, какая помощь необходима. Хочу поблагодарить всех, кто день и ночь трудится, чтобы выполнить гособоронзаказ», – сказал Воробьёв. 
Он напомнил, что на предприятии работают около 1,5 тыс человек – учёные, инженеры, конструкторы, операторы станков с числовым программным управлением. 
«Сейчас нужны новые прорывные решения, постоянное совершенствование технологий. «ГосМКБ «Радуга» располагает самой современной лабораторно-испытательной базой. В оборонке случайных людей не бывает. Здесь нужны те, кто умеет делать уникальную продукцию. Нужны специалисты, и мы со своей стороны стараемся помогать привлекать кадры», – добавил глава региона. 
 
Власти Московской области регулярно направляют в КБ на практику студентов Университета «Дубна» и Дмитровского техникума. С ноября работу там получили 35 молодых специалистов. А с 1 сентября на стажировку отправятся ещё 25 студентов.

Предприятию уже более 70 лет. Его история началась в 1951 гожу, когда на заводе №1 открыли филиал ОКБ-155 Артёма Микояна. Через год конструкторское бюро выделили в самостоятельную организацию, которая получила название «Радуга». Позднее ей присвоили имя первого руководителя Александра Березняка.

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Игорь Щёголев
#гособоронзаказ
#вооружение
#КБ
#Дубна
#Радуга
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Финансовый омбудсмен Медведев объяснил июньское ослабление рубля к доллару
11 июля 2023, 15:03

Фото: istockphoto / Max Zolotukhin

ЦБ сообщил об ослаблении рубля по отношению к доллару США на 10,4% в июне 2023 года. Причины такого положения рубля пояснил «Радио 1» российский политический деятель, ученый-экономист, депутат ГД РФ первого, второго, третьего, четвёртого, пятого созывов, финансовый омбудсмен ассоциаций российских банков Павел Медведев.
«Причины фундаментальные с сложностями в нашей экономике, уменьшился доход с экспорта и увеличился расход, связанный с импортом. Нам удалось наладить связи по параллельному импорту и везти большее количество товаров, чем удавалось сделать раньше. Но, так как баланс между притоком и оттоком валюты нарушился в пользу оттока, то, естественно, валюта стала более дефицитной, а следовательно, более дорогой», - отметил эксперт.

В то же время объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами относительно мая ($9,1 млрд) снизился на 22,9%, до $7 млрд.

«Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, выступая в последнее время, предупредила нас в каком-то смысле, что на ближайшем заседании директоров, который будет посвящен ключевой ставке, эта ставка скорее всего будет повышена и это приведёт к стабилизации отношений между рублем и другими иностранными валютами. Так всегда бывает, когда повышается ставка. Мы не в первый раз попадаем в такое трудное положение, как например в декабре 2014 года, и ЦБ тогда также пришлось резко повысить ставку.  Маловероятно что доллар и евро вернутся к старому уровню, более привычному, но то, что ЦБ удастся укрепить рубль, я не сомневаюсь», - поделился Павел Медведев.

В целом отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (за исключением экспортной валютной выручки в рублях) в мае 2023 года оставалось на высоком уровне - 90%. Кроме того, спрос на иностранную валюту стабильно увеличивался в июне за счет повышения концентрации крупных участников. 

«Мы часто говорим, что нужно улучшать ситуацию в экономике страны, но пользы от этого не приходит. Сейчас предпринять фундаментальные меры очень трудно, без них в экономике радикальным образом ситуацию не исправить, а вот меры ЦБ, те рычаги, которые в его руках находятся и будут применены, до некоторой степени ситуацию смягчат», - заключил политический деятель, ученый-экономист, депутат ГД РФ первого, второго, третьего, четвёртого, пятого созывов, финансовый омбудсмен ассоциаций российских банков Павел Медведев.  

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#ЦБ
#экономика
#рублт
#ослабление
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Россия уменьшила размер скидки на импортируемую в Индию нефть
11 июля 2023, 09:43

Фото: iStock/bashta

Россия снизила скидки на нефть, поставляемую в Индию. Об этом сообщает Times of India.
«Скидка на российский сорт Urals сократилась с уровня около 30 долларов за баррель в середине прошлого года до уровня, близкого к четырем долларам за баррель», — говорится в индийском издании.
Также сообщается, что Россия взимает с индийских нефтеперерабатывающих заводов меньшую сумму, чем установленные Западом 60 долларов за баррель. Но дополнительно выставляет платёж от 11 до 19 долларов за доставку от Балтийского и Чёрного морей до западного побережья Индии. 

Ранее сообщалось, что поставки российской нефти в мае этого года превысили общий импорт из Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и США. 

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#нефть
#Индия
#Россия
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В России цена на лук впервые превысила 70 рублей
11 июля 2023, 05:37

Фото: iStock/Anton Novikov

В России цена килограмма лука в магазинах впервые превысила 70 рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на Росстат.
В публикации говорится, что в мае 2023 года цена репчатого лука достигла 73,3 рублей за килограмм. При этом стоимость килограмма лука в последние десять лет составляла от 30 до 40 рублей.

«Даже в мае 2022 года, когда в поставках импортных товаров в Россию наблюдались масштабные сбои из-за нарушения логистики на фоне санкций, стоимость лука была на 29% ниже», — отмечают авторы.

Такое подорожание связывают с неурожаем репчатого лука в Средней и Центральной Азии на фоне холодной зимы. Кроме того, власти Таджикистана, Узбекистана и Казахстана весной ввели запрет на экспорт лука, в том числе в РФ.

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#лук
#Россия
#цена
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В 2022 году бюджет РФ недополучил 2,5 трлн рублей по налогам
11 июля 2023, 04:16

Фото: iStock/blinow61

К 1 января 2023 года совокупная задолженность по налогам и сборам в России составила 2,5 трлн руб. Об этом сообщают «Известия».
В публикации говорится, что показатель увеличился на 27,5% (545 млрд. руб.). В свою очередь дефицит федерального бюджета в 2022 году достиг 3,3 трлн руб.

Согласно заключению комитета ГД по экономической политике, задолженность увеличивается по НДС, по неуплате текущих платежей юридическими лицами, по налогу на прибыль организаций и по платежам за использование природных ресурсов.

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#налоги
#Россия
#бюджет
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В России утвердили льготный НДС для детских товаров
11 июля 2023, 00:47

Фото: iStock/danr13

В Налоговый кодекс РФ будут внесены поправки, одобренные комиссией по законопроектной деятельности, согласно которым расширяется перечень детских товаров с пониженной до 10% ставке НДС. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертное заключение аппарата правительства.
Отмечается, что цель законопроекта - снизить налоговую нагрузку в индустрии товаров для детей для поддержки потребительского спроса, увеличения темпов роста рынка и доли на внутреннем рынке товаров отечественного производства.

Изменения коснутся детской мебели, велосипедов, изделий для ухода за детьми, автокресел и пеленок.

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В Госдуме объяснили необходимость обнуления налога для людей с доходом менее 30 тыс. руб.

#детские товары
#Россия
#НДС
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Центробанк сообщил, что во время мятежа ЧВК «Вагнер» россияне купили валюты на 7,1 млрд рублей
10 июля 2023, 20:16

Фото: IStock/Lazy_Bear

Продажа валюты физическим лицам 24 июня, в день мятежа «Вагнера», составила эквивалент 7,1 млрд рублей, а в другие дни месяца всего валюты купили на 300 млн рублей.
Об этом сообщается в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте Центробанка.
 
На этом фоне некоторые российские банки продавали самые популярные валюты со значительной наценкой. Курс доллара доходил до 105 рублей, а евро — до 115.
 
Но такая активность физических лиц не смогла серьёзно повлиять на ситуацию. За июнь общий объем торгов составил 8,1 трлн рублей, что больше майского показателя (7,6 трлн). Центробанк отмечает, что всплеск волатильности носил кратковременный характер.
 
Ослабление рубля Центробанк связывает со снижением объемов продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%, до 7 млрд долларов. По итогам месяца российская валюта потеряла порядка 10% стоимости.
 
Ранее сообщалось, что страны начали репатриировать золото из-за санкций против России. Reuters ссылается на данные опроса центральных банков и суверенных фондов, который провела компания Invesco. Суверенные фонды переосмыслили свои стратегии, считая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность сохранятся.

Почти 60% респондентов ответили, что замораживание Западом российских золотовалютных резервов сделало драгоценный металл более привлекательным, 68% предпочитают хранить свои резервы у себя. В 2020 году таких было 50%.

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Экономист Головецкий: «Цифровой рубль — точно не криптовалюта»
#Центробанк
#валюта
#Вагнер
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Экономист Головецкий: «Цифровой рубль — точно не криптовалюта»
10 июля 2023, 17:45

Фото: istockphoto.com/Nikolay Evsyukov

Профессор, декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий прокомментировал новость о том, что до 2027 года граждане России смогут пользоваться цифровым рублём, и заявил, что это станет третьей формой российской валюты, которая не будет являться криптовалютой.
«По замыслу Банка России, цифровой рубль, — это третья, дополнительная форма национальной валюты, которая совместит свойства наличных и безналичных денег. Все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными. Цифровой рубль — точно не криптовалюта, так как его эмитентом выступает ЦБ», — сказал в беседе с «Вестями Подмосковья» Головецкий.

Он добавил, что цифровой рубль будет иметь свой персонализированный код и храниться на личном специальном электронном кошельке гражданина.

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#экономика
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#валюта
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