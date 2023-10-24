В индустриальных парках Подмосковья работают более 1,4 тыс компаний

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Число работающих в подмосковных индустриальных парках компаний превысило 1,4 тыс. В них заняты без малого 73,5 тыс сотрудников, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сейчас в Подмосковье работают 69 индустриальных парков общей площадью около 3,4 тыс га. Резиденты парков – 1456 компаний, где трудоустроены 73,4 тыс человек. Объём инвестиций резидентов составляет 529 млрд рублей. Заполняемость индустриальных парков региона сейчас достигает 84,6%», – уточнила зампред.Зиновьева добавила, что, например, в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск предпринимателям доступно помещение в формате «Подмосковье индастриал» площадью более 700 кв м. Ещё одно помещение размером свыше 1,4 тыс кв м можно занять в индустриальном парке «Кабаново» в Орехово-Зуевском городском округе.
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Лора Луганская