В индустриальном парке «Чулково» начали строить производство гидроизоляции

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что на сегодняшний день в подмосковном регионе значится порядка 1 миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 418 тысяч компаний и 586 тысяч самозанятых.