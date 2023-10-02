В индустриальном парке «Чулково» начали строить производство гидроизоляции

Фото: Мининвест МО
В индустриальном парке «Чулково» будут производить гидроизоляционные материалы с использованием битума, латекса, полимеров и каучука. К строительству первой очереди предприятия приступает резидент из Раменского городского округа – ООО «Елизар», сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Строительство первой очереди планируют завершить до конца 2024 года. Объём инвестиций в проект превысит 200 млн рублей. Площадь производства составит 1,3 тыс кв метров. На нём планируют создать 27 рабочих мест.
Подмосковные индустриальные парки предлагают инвесторам разные варианты локализации предприятий – и земельные участки под строительство производственных объектов, и готовые здания, где производство можно запустить в кратчайшие сроки.
Подобрать локацию для проекта, в том числе в индустриальных парках, можно на инвестиционной карте Московской области.
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Подмосковные индустриальные парки предлагают инвесторам разные варианты локализации предприятий – и земельные участки под строительство производственных объектов, и готовые здания, где производство можно запустить в кратчайшие сроки.
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Лора Луганская