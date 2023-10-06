В индустриальном парке «Есипово» появится машиностроительный завод

Фото: Мининвест МО
На территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске построят современный машиностроительный завод. Инвестором выступит один из крупнейших российских производителей полуприцепов компания «Грюнвальд» при содействии Корпорации развития Московской области. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Производство магистральных полуприцепов – шторных, бортовых, полуприцепов-рефрижераторов, а в дальнейшем и полуприцепов-контейнеровозов – планируют запустить в течение двух лет.
«Компания «Грюнвальд» входит в мировой топ-35 производителей полуприцепов. Если сейчас предприятие в год производит около 4 тыс единиц техники, то с запуском завода в Подмосковье объём выпускаемой продукции только на первом этапе увеличится до 5-7 тыс.
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«Объём инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей. В I квартале будущего года инвестор планирует приступить к строительству завода на земельном участке площадью 12 га. Запуск предприятия намечен на середину 2025-го. Благодаря проекту в индустриальном парке «Есипово» только на первом этапе будет создано около 200 рабочих мест», – поделилась планами Зиновьева.
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Лора Луганская