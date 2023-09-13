В индустриальном парке «Есипово» стартовало производство косметики

Фото: Мининвест МО
В индустриальном парке «Есипово» запустили производство уходовой косметики. Предприятие заработало в комплексе «Индастриал сити», созданном в формате «Подмосковье индастриал», сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Ассортимент продукции компании «Виэнти Продакшн Групп» включает более 300 позиций различных средств для взрослых и детей. В Солнечногорске будут производить зубные пасты, ополаскиватели для полости рта, косметические кремы, маски, лосьоны, тоники, шампуни, бальзамы для волос, скрабы, обёртывания, детские средства для купания и многое другое. В линейке также появится декоративная косметика.
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Лора Луганская