В индустриальном парке «Есипово» запустят производство кремов с натуральными маслами

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«Компания «Натуральные масла» построит современный производственно-складской комплекс, где займётся производством косметических средств, в том числе средств от атопического дерматита. Объём инвестиций в проект превысит 170 млн рублей. На предприятии создадут около 30 рабочих мест», – поделилась планами Зиновьева.
После завершения строительства нового завода в индустриальном парке «Есипово» компания планирует перенести туда все мощности и расширить производство.
Ранее «Радио 1» сообщало, что китайская компания до конца года запустит в Подмосковье производство насосов.