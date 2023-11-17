В индустриальном парке Соболиха будут выпускать изделия из камня

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В Балашихе появится предприятие по обработке натурального и искусственного камня. Разрешение на строительство получил резидент индустриального парка Соболиха, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«В рамках первого этапа строительства индивидуальный предприниматель возведёт производственное здание площадью почти 833 кв м, в рамках второго – ещё одно, площадью 666,5 «квадратов». Объем инвестиций в проект составляет 30 млн рублей», – говорится в сообщении.Реализующий проект предприниматель выпускает продукцию из камня: столешницы и столы, ступени, подоконники, камины, декоративные панно из камня, изделия для отделки фасадов зданий и многие другое.
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Лора Луганская