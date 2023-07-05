Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около $2,5 млрд

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Власти Италии на конец июня 2023 года заморозили активы российских олигархов на сумму €2 млрд (около $2,5 млрд). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральный банк республики.
Директор подразделения Банка Италии по борьбе с отмыванием денег Энцо Сераты заявил, что в рамках антироссийских санкций были заморожены счета физлиц, на которых хранилось порядка €330 млрд.
Отмечается, что некоторые россияне, чье имущество оказалось замороженным испанскими властями, уже оспорили арест активов в судебном порядке.
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Отмечается, что некоторые россияне, чье имущество оказалось замороженным испанскими властями, уже оспорили арест активов в судебном порядке.
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Диана Аванесян