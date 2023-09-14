В Кашире до конца года построят комплекс сжижения природного газа

Фото: Главгосстройнадзор МО
В Кашире появится комплекс сжижения природного газа. Его построят до конца года, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора. Инспекторы ведомства провели профилактический визит на строящийся объект.
«Комплекс производительностью 14,2 тыс тонн в год построят на территории особой экономической зоны «Кашира». Сейчас на объекте устраивают временные дороги и возводят бытовой городок. Закончить строительство планируют осенью этого года», – уточнили в надзорном ведомстве.Сжиженный природный газ будет продаваться в качестве газомоторного топлива для заправки тягачей, общественного транспорта и тяжёлой техники.
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Лора Луганская