В Казахстане увеличилось число компаний с российским капиталом

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Торговый представитель РФ в Казахстане Антон Логинов заявил, что число компаний в Казахстане с российским капиталом увеличилось за год на 70%.
На 1 августа 2023 года в Казахстане зарегистрировано более 41 тысячи зарубежных организаций. Это на 38% больше, чем в 2022 году.
По словам торгового представителя РФ, для россиян не составляет большого труда открытие бизнеса в Казахстане с учетом высокого уровня цифровизации сектора госуслуг. Средние сроки, которые требуются на прохождение всех этапов получения БИН (бизнес-идентификационный номер) для компаний-нерезидентов, равняется 5-7 рабочим дням.
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«Среди них 18 тысяч имеют российский капитал (+70% к прошлому периоду), в основном это предприятия малого и среднего бизнеса. Доля крупного бизнеса не превышает доли процента», —приводит комментарий Логинова РИА Новости.
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Мария Фирсова