В Киеве заявили, что упорно работают над вытеснением России с рынка урана

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев работает над наращиванием производства урана, чтобы «сдвинуть Россию» с этого рынка. Об этом Галущенко написал на своей странице в соцсети.
«К сожалению, РФ до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана», — заявил министр энергетики Украины.
Галущенко подчеркнул, что производство урана для Киева — это составляющая нацбезопасности.
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