В Киргизии шесть банков приостановили переводы «Юнистрима»

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В Киргизии шесть банков приостановили работу с российской платежной системой «Юнистрим». Об этом сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Уточняется, что Finсa банк, «Банк «Компаньон», «Халык Банк», «Капитал Банк», и «Банк Азии» на официальных сайтах проинформировали, что операции по системе «Юнистрим» больше недоступны.
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Диана Аванесян