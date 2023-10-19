В Китае обсудили расширение бизнес-парка «Гринвуд»

Фото: телеграм-канал губернатора Московской области
«Расширение бизнес-парка «Гринвуд» в Красногорске только на первом этапе даст еще 242 рабочих места. Его модернизацию мы обсудили в Пекине вместе с представителем China Chengtong Holding Group Ltd. Чжу Бисинем и гендиректором бизнес-парка, председателем Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнем. Центр играет важную роль в развитии товарооборота между нашей страной и Китаем»,- рассказал Андрей Воробьёв.
Стоит отметить, что на территории «Гринвуда» работают торгово-выставочная зона B2B, офисная и сервисная зоны предприятий, конгресс-центр, гостиница, зоны общественного питания и услуг. В общей сложности создано около 12 тысяч рабочих мест.
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