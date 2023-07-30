В Китае представили новую площадку по продвижению торговли с Россией

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В Китае представили новую цифровую платформу Long Trade, которая направлена на продвижение торговли и облегчение логистики между КНР и РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщает генконсульство России в Харбине.
Отмечается, что презентация площадки прошла 30 июля в Харбине на конференции по цифровому взаимодействию между РФ и КНР. По информации дипмиссии, инициатор проекта — «Хэйлунцзянская транспортно-инвестиционная корпорация».
Цифровая платформа поможет малым и средним предприятиям реализовывать трансграничную торговлю «одним кликом». Сообщается, что на данный момент площадка запущена в тестовом режиме.
Напомним, ранее конструкторы китайской компании Aerospace CH UAV Co Ltd в настоящее время работают над созданием нового типа барражирующего боеприпаса (дрон-камикадзе). За основу разработки взята ракета серии AR класса «воздух-земля».
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Цифровая платформа поможет малым и средним предприятиям реализовывать трансграничную торговлю «одним кликом». Сообщается, что на данный момент площадка запущена в тестовом режиме.
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Екатерина Коршунова