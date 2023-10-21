В Китае Воробьев обсудил сотрудничество Подмосковья с провинцией Ляонин

Фото: Константин Семенец
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел в Шэньяне переговоры с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэном.
На встрече присутствовали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, члены регионального правительства и представители российского консульства и бизнеса. Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе наращивание взаимодействия в области железнодорожных контейнерных перевозок и расширение пропускной способности ТЛЦ «Белый Раст». Московская область заинтересована в открытии экспортного шоу-рума для отечественных производителей в провинции Ляонин. Задача заключается не только в том, чтобы импортировать китайские товары, но и увеличить экспорт.
Губернатор уточнил, что в мае пройдет большая выставка «Экспо» в Даляне, куда представители Подмосковья постараются приехать.
В 2021 году запустили 1-й пусковой комплекс, включая 3 грузовых железнодорожных фронта длиной 1 км каждый, объекты таможенной инфраструктуры и площадки для контейнеров общей площадью около 60 тыс. м². В данный момент проектируют строительство объектов 2-й очереди. Через «Белый Раст» пройдёт около 15% всех грузов из Китая. Объем инвестиций в проект – 24 млрд рублей, будет создано 2 тысячи новых рабочих мест.
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«На днях в Пекине прошёл большой форум «Один пояс – один путь» с участием лидеров наших государств. И каждый регион со своей стороны пытается внести свою лепту в сотрудничество России и Китая. Наша делегация посетила уже Чунцин, Пекин, Хэфэй, Уху, и вот сейчас мы приехали в Шэньян, чтобы найти общие интересы и в экономике, и в гуманитарной сфере. Очень хотелось, чтобы наш визит не стал эпизодом», - сказал Андрей Воробьев.
«Важное для нас направление сотрудничества в экономике - это, безусловно, технологии. В частности, внедрение 5G во все промышленные и технологические процессы, в государственное и муниципальное управление. Планируем в Шэньяне посетить ведущий в Китае и мире станкостроительный завод - для нас важно партнёрство с такими производителями. У вас также выпускается высококлассное медицинское оборудование, мы уже смогли ознакомиться с некоторыми образцами»,-сказал Воробьев.Шэньян, столица провинции Ляонин, которая считается одним из крупнейших промышленных центров и транспортных узлов на северо-востоке Китая.
«Подмосковье – один из экономических центров России, в регионе мощная промышленная база, большой потенциал в научно-технической, образовательной сферах. Очень успешно реализуется проект ТЛЦ «Белый Раст» - объем перевозок составляет около 300 тыс. стандартных контейнеров, и сейчас уже требуется увеличение пропускной способности терминала», - отметил Хао Пэн.Большое внимание на встрече уделили развитию терминально-логистического центра «Белый Раст», расположенного в Дмитровском городском округе. Это совместный проект с группой компаний Liaoning Port Group. В данный момент «Белый Раст» является самым большим хабом китайской продукции в Подмосковье и крупнейшим железнодорожным комплексом России.
В 2021 году запустили 1-й пусковой комплекс, включая 3 грузовых железнодорожных фронта длиной 1 км каждый, объекты таможенной инфраструктуры и площадки для контейнеров общей площадью около 60 тыс. м². В данный момент проектируют строительство объектов 2-й очереди. Через «Белый Раст» пройдёт около 15% всех грузов из Китая. Объем инвестиций в проект – 24 млрд рублей, будет создано 2 тысячи новых рабочих мест.
«Московская область не имеет выхода к морю, но у нас есть, так называемые, «сухие порты». Один из них практически на 50% принадлежит вам – «Белый Раст». Каждый год там идет увеличение товарооборота на 30%. Важно, чтобы эта динамика сохранялась»,-сказал Андрей Воробьев.Клиентами ТЛЦ «Белый Раст» пока являются 2 производителя специальной техники, 6 автопроизводителей автомобилей (включая Haval в РФ), 9 логистических платформ и китайские компании из различных регионов.
«Мы надеемся, что закончим этот год, переработав 260 тыс. теусов (TEU - единица измерения грузов, эквивалентная 20-футовому контейнеру)», - сказал исполнительный директор ТЛЦ «Белый Раст» Алексей Соков.По итогам прошлого года объем в ТЛЦ «Белый Раст» составил 175 тыс. контейнеров. Это на 42% больше чем годом ранее.
«С российскими коллегами работать очень приятно, мы, несмотря на различие культур, стараемся идти друг другу навстречу и выступать мостиком сотрудничества между Россией и Китаем», - сказал коммерческий директор ТЛЦ «Белый Раст» ЦЗОУ Гуанюй.Читайте также:
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Мария Фирсова