В Коломне наладили производство растительных масел по старинной технологии

Фото: Минсельхозпрод МО
Расположенное в Коломне предприятие Sova oil наладило изготовление сыродавленных масел из орехов и семян на дубовом прессе. В год компания выпускает около 6 тыс бутылок масла, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Масла изготавливаются методом холодного отжима без температурного воздействия и соприкосновения с металлом. Семена или орехи укладывают в льняной мешок и помещают под дубовый пресс. Технология без химического и термического воздействия позволяет сохранить все полезные свойства продукта и сделать его стопроцентно натуральным. Процесс изготовления достаточно затратен: из килограмма льняных семян получается 120-150 г масла», – говорится в сообщении.В линейке продуктов – масла штирийской тыквы, арахиса, льна, чёрного тмина, грецкого ореха, кунжута, конопли, фундука и абрикосовой косточки.
В планах предприятия – удвоить объёмы выпуска продукции и запустить производство новых продуктов: липовой матчи и ореховой муки.
Для тех, кто интересуется изготовлением сыродавленных масел, предприятие проводит «Соватуры» – экскурсии на производство.
Читайте также:
В Луховицах запустили производство варенья из огурцов по рецепту времён Ивана Грозного
Подмосковным предпринимателям помогут с размещением товаров на маркетплейсах
В Подмосковье с начала года получено более 260 тысяч тонн молока
Лора Луганская