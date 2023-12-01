В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся долго. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее Песков сообщил, что антироссийские экономические санкции, вводимые странами Запада, безусловно, создают трудности, но Россия научилась их преодолевать. В целом можно отметить, что российская экономика адаптировалась к санкционному давлению. Помощь в преодолении последствий введения антироссийских санкций оказывает параллельный импорт, отметил представитель Кремля.
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