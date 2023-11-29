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В Крыму оценили ущерб, нанесённый инфраструктуре полуострова стихией

Константинов: сумма ущерба крымской инфраструктуре составила 1,3 млрд рублей
29 ноября 2023, 13:33
Фото: istockphoto/LexisJan

Фото: istockphoto/LexisJan

Ущерб от стихийного бедствия в Крыму уже превышает 1,3 млрд рублей.
Об этом рассказал глава парламента республики Владимир Константинов.

«В соответствии с информацией исполнительных органов, уже подтвердился ущерб в размере 1 349 027 825 рублей», —заявил он во время заседания регионального органа законодательной власти.

При этом данные неокончательные. Подсчёт ущерба продолжается. Средиземноморский циклон принес в Крым шторм ливнями и ветром до 40 м/с. Многие села на полуострове оказались обесточены, ветер повалил деревья, повредил газопроводы, а морские волны залили прибрежные районы Евпатории.

В Севастополе и некоторых муниципалитетах республики был введён режим ЧС. По словам главы региона Сергей Аксенов, всего повреждены более 739 домовладений.

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#ущерб
#новости
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«Отсутствие воспитания»: Экономист Ракша объяснил недоверие молодёжи к вкладам в банках
Экономист Ракша объяснил, почему молодёжь в РФ не доверяет банковским вкладам
29 ноября 2023, 11:47

Фото: iStock/Deagreez

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, из результатов которого стало ясно, что большая часть российской молодёжи (58 процентов) не доверяют банковским вкладам и не считают, что таким образом можно накопить ощутимую сумму денег.
При этом, старшее поколение откладывает деньги в банках в разы чаще. Около 62 процентов людей в возрасте убеждены, что копить деньги и хранить их на сберегательных счетах просто необходимо. Разобраться в причинах столь широкого разрыва в доверии к банкам в поколениях российского общества «Радио 1» помог экономист, автор Telegram-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша.

По мнению эксперта, проблема заключается вовсе не в нынешней банковской системе или экономической ситуации в стране. Молодое поколение (молодёжью в России считаются люди в возрасте до 35 лет) просто не приучено к правильному обращению с деньгами. Этими знаниями их не обеспечило то самое старшее поколение, родители. 

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«Я когда-то, когда вёл программу на радио и упёрся однажды в тему – «Считают ли родители возможным сообщать о своих финансовых проблемах детям», и подавляющее большинство сказало, что нет. При этом, та же самая когорта 35 бывает готова обсуждать ту же самую тему со своими родителями», - поделился Ракша.

Однако, как отметил экономист, когда нынешнее молодое поколение всё же вырастает, и встречается лицом к лицу с управлением собственными финансами, то оказывается совершенно к этому не готовым. Финансовая грамотность появляется у людей примерно к среднему возрасту, путём проб и ошибок. 

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«За финансовую грамотность отвечает Центральный банк, в котором создано специальное управление, и в министерстве финансов тоже есть специальная программа. Они устроили обучение финансовой грамотности в школе, только они не тому совершенно учат. Они учат тому, как инвестировать, тому, как играть на фондовом рынке, как не попасть в руки мошенников. А тому, как управлять семейными финансами не учит никто», - подчеркнул эксперт.

По словам Ракши, проблема недоверия российской молодёжи к банкам и их нежелание откладывать деньги кроется в банальном незнании того, как устроены финансы и как правильно ими распоряжаться.

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#деньги
#экономика
#финансы
#обучение
#молодёжь
#сбережения
#центро
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Новый сервис на подмосковном портале госуслуг будет проверять сведения о земельном участке
29 ноября 2023, 10:31

Фото: Минимущество МО

Услугу по предоставлению земельных участков без торгов оптимизировали на подмосковном портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона. Это должно снизить число отказов в предоставлении услуги и помочь заявителям снять с участка ограничения.
«Новый сервис автоматически проверяет земельный участок на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения по таким показателям, как права третьих лиц, наличие защитных зон, береговые полосы и так далее. Человек, планирующий подать заявление, получит файл с подробным перечнем обременений и графическим изображением всех пересечений», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Услуга «Предоставление земельных участков без проведения торгов» доступна в разделе «Земля и стройка» – «Предоставление земельных участков». Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно начать заполнять электронную форму заявления и ввести кадастровый номер участка. Система сама подгрузит его основные характеристики и сформирует документ.
 
Подать заявление могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, планирующие получить землю без торгов. Эти участки могут быть использованы для строительства, ведения фермерского хозяйства, садоводства, реализации инвестпроектов и многого другого.
 
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#земля
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#московская область
#подмосковье
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Глава «Абрау-Дюрсо» назвал стоимость хорошего российского вина
Титов: Хорошее российское вино стоит 350-400 рублей за бутылку
29 ноября 2023, 09:28

Фото: iStock/joruba

Президент российской винодельческой компании «Абрау-Дюрсо» Павел Титов рассказал о минимальной стоимости за бутылку российского вина, в интервью для «РИА Новости».
«Я бы оставался при своей теории про 400 рублей для отечественного вина. Точнее, 350–400 рублей для тихого и 400–450 для игристого: у последнего производственный цикл сложнее, следовательно, и себестоимость выше», - так Титов ответил на вопрос о минимальной стоимости хорошего российского вина.

Однако, он отметил, что на скидке бутылка хорошего игристого вина может стоить 350 рублей. 

Глава компании также рассказал, что спрос на российское вино растёт у наших китайских соседей. В следующем году планируется нарастить поставки в КНР сразу в 10 раз.

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#вино
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#скидки
#цена
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Основатель СДЭК начал поиск покупателя на свою долю в компании
29 ноября 2023, 09:12

Фото: istockphoto/lchumpitaz

Основатель и гендиректор логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт, эмигрировав в Израиль, ищет покупателя на свою долю в ООО «СДЭК-глобал».
Об этом пишут «Ведомости». Сообщается, что доля Гольдорта составляла 55,44%. Сам Гольдорт, не ответил прямо на вопрос о продаже собственной доли. 

Переговоры о покупке доли в первом полугодии нынешнего года вели Совкомбанк, Тинькофф Банк, АФК «Система», а также Qiwi. К сделке проявили интерес «Почта России», Сбербанк, «Делимобиль» и конкурент компании «Деловые линии».

«Гольдорт лично рассылал письма с предложением о выкупе его доли контрагентам. Порой письма попадали к непрофильным сотрудникам, например из отдела маркетинга и продаж», —пишут «Ведомости».
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в преддверии Нового года откроют более 20 предприятий общественного питания. Об этом рассказал  зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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#новости
#бизнес
#экономика
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На Украине раскрыли сумму рекордного госдолга
Минфин Украины: госдолг страны к концу октября составил 136,35 млрд долларов
28 ноября 2023, 19:48

Фото: iStock/RL Photography

Общий государственный долг Украины по показателям за конец октября достиг рекордной отметки в 136,35 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов страны.
Отмечается, что по сравнению с сентябрём, госдолг страны вырос на 2,72 миллиарда долларов. 

Чуть больше 68% общей суммы госдолга занимает государственная и гарантированная государством внешняя задолженность. 

Также в ведомстве уточнили, что общий государственный внутренний долг составил 43,57 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о федеральном бюджете страны с рекордным дефицитом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#украина
#долги
#владимир зеленский
#бюджет
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Балашихинский производитель медицинских инструментов увеличил объём производства на 75%
28 ноября 2023, 19:23

Фото: Мининвест МО

Один из ведущих российских производителей медицинских изделий повысил объём производства продукции на 75%. Компания из Балашихи «Минимально инвазивные технологии» увеличила свою рыночную долю после ухода крупных иностранных конкурентов, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Компания разрабатывает, изготавливает и реализует медицинские инструменты и оборудование для малоинвазивных операций под контролем телекоммуникационного рентгеновского оборудования, ультразвука и эндоскопии. Сейчас она выпускает порядка 7 тыс каталожных номеров изделий. Они пользуются стабильным спросом на внутреннем рынке и за рубежом», – говорится в сообщении. 
Кроме того, продукция компании позволяет заменять изношенные компоненты для всех основных марок импортного оборудования, которое медучреждения приобрели ранее.  

Среди изделий есть и уникальные. Это, например, наборы одноразовых инструментов для пункционного дренирования полостных образований, универсальные мочеточниковые стенты «Морской конёк» из рентгеноконтрастного полиуретана, фильтры-ловушки «Корона». Их используют для профилактики тромбоэмболии лёгочной артерии. 
 
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#мининвест мо
#экономика
#балашиха
#медицина
#производство
#подмосковье
#московская область
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Зеленский утвердил проект бюджета страны с рекордным дефицитом
Зеленский утвердил проект бюджета Украины с дефицитом в 43 млрд долларов
28 ноября 2023, 19:03

Фото: iStock/alfexe

Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о федеральном бюджете с рекордным дефицитом. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Уточняется, что бюджет просчитан с учётом рекордного дефицита, который составил свыше 43 миллиардов долларов. 

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что парламент 9 ноября в завершающем чтении проголосовал за проект бюджета страны на следующий год с дефицитом 48,4 миллиарда долларов. 

Согласно документу, при таком бюджете свыше 21% внутреннего валового продукта государства будет направлено на сферу безопасности и на оборонный комплекс. 

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#владимир зеленский
#украина
#бюджет
#проект
#дефицит
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В Дубне построили импортозамещающее производство стройматериалов за 1 млрд рублей
28 ноября 2023, 18:38

Фото: ОЭЗ «Дубна»

В Дубне появилось производство импортозамещающего строительного поликарбоната и полипропилена. Объём инвестиций составил около 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
Ведомство выдало итоговый документ – заключение о соответствии производственного цеха площадью 25 тыс кв м. Завод на территории особой экономической зоны «Дубна» построила компания «Беролюкс».
«Предприятие планирует выпускать до 24 тыс тонн продукции в год. В новом цехе будут производить монолитный поликарбонат для строительных работ, профилированный монолитный поликарбонат для теплиц, прозрачных кровель, веранд, а также бактерицидную упаковку из сотового полипропилена», – говорится в сообщении. 
Как отметили в ведомстве, объект начали строить в 2021 году. Все материалы планируют изготавливать из российского сырья. На производстве создадут более 120 рабочих мест. 

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#экономика
#производство
#завод
#стройматериалы
#импортозамещение
#оэз
#оэз «дубна»
#московская область
#подмосковье
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Инвестстратег Бахтин спрогнозировал курс доллара на уровне до 90 рублей
28 ноября 2023, 17:24

Фото: istockphoto.com/Irina Tiumentseva

Инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что курс доллара в ближайшее время будет держаться на уровне 87-90 рублей.
«Нацвалюта чувствует себя уверенно, пытаясь теснить доллар ближе к 88,5 рубля. Сегодня пик налогового периода, что может поддерживать курс рубля. Отметим относительную слабость доллара – индекс американской валюты DXY обновил минимумы за три месяца вблизи 103 пунктов. Базовыми опорами для курса рубля остаются жёсткость политики ЦБ РФ по ключевой ставке и обязательные продажи экспортерами большей части валютной выручки», — пояснил в беседе с Газета.ру Бахтин.

Однако, для рубля могут стать неблагоприятными ближайшие дни из-за окончания налогового периода и цен на нефть.

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