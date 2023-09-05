В Ленобласти сделают арт-объекты из ненужной упаковки от подмосковного сыра

Фото: Мининвест МО
Около 2 тонн упаковки от плавленого сыра подмосковной компании Viola отправят на изготовление арт-объектов этнотропы «Курголовская» – экологического маршрута, который этой осенью запустят в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Протяжённость тропы составит 2,5 км. Она пройдёт по особо охраняемой природной территории. Маршрут объединяет сразу две концепции – этнографическую и экологическую. Посетители узнают об истории и культуре народов, населявших территорию Ленинградской области и Карельского перешейка, познакомятся с местной флорой и фауной.
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