В Луховицах запустили производство варенья из огурцов по рецепту времён Ивана Грозного

Фото: предприятие «Огуречная столица»
Предприятие из Луховиц «Огуречная столица» начало производство нового вида варенья из огурцов по рецепту из рукописей времён царя Ивана Грозного. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Всё больше подмосковных фермеров обращается к старинным русским технологиям и рецептам, адаптируя их к современности. Такая продукция изготавливается из натуральных ингредиентов, обладает полезными свойствами и возрождает народные традиции. С начала апреля предприятие выпустило 3,5 тыс банок варенья», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.Рецепт изготовители открыли при изучении исторических архивов. Согласно летописям, одним из любимых лакомств царя было варенье из огурца. В нём было всего две составляющие: огурцы и мёд. Секрет неповторимого вкуса заключается в длительном томлении.
Купить необычные сладости можно в магазинах в Коломне, Луховицах, Серебряных Прудах, Озёрах и Зарайске, а также на маркетплейсе «Озон».
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Лора Луганская