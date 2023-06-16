В Люберцах построят складской комплекс для сельхозпродукции

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Всё, что связано с переработкой, логистикой, хранением продуктов питания, – стратегическая задача для обеспечения продовольственной безопасности страны. К нам в Подмосковье приходит всё больше компаний, которые хотят этим заниматься. В Люберцах к 2025 году появится новый логистический центр для хранения и переработки сельхозпродукции», – поделился планами Воробьёв.
Зона сухого склада будет предназначена для хранения муки, макаронных изделий, специй и круп, оливкового и растительного масел, уксусов, овощной консервации, чая, кофе и кондитерских ингредиентов.
Также оборудуют холодильные камеры для сыров и колбас, молочной продукции, изделий из мяса, морозильные камеры для птицы, мяса, морепродуктов, рыбы, хлеба, мороженого, тортов, овощей, ягодного пюре и грибов.
Объём инвестиций в проект составит 5,7 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать более 700 рабочих мест.
Ранее Воробьёв объявил на ПМЭФ о запуске в Подмосковье цифровых сервисов для выхода МСБ на экспорт.